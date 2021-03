Holte vinder også den tredje semifinalekamp mod Brøndby og er dermed sikekr på at vinde medalje for 33. år i træk. Foto: Kenn Thomsen

Medaljer 33 år i træk

17 gange guld. 13 gange sølv. Og så to smuttere, hvor det kun blev til bronze.

Holtes kvindelige hold har vundet medaljer uafbrudt siden det for første gang i 1988 blev til et mesterskab. Altså indtil nu 32 år i træk med medaljer.

Og søndag blev det en kendsgerning, at der skal skaffes plads til endnu en pokal.

Holte sikrede sig en plads i finalen for sjette år i træk, da Brøndby blev elimineret med tre sejre i semifinalerækken, hvor der spilles bedst af fem, så de to sidste kampe blev overflødige.

Efter den første sejr forrige søndag i Holte hakkede holdet sig i torsdags til sejr nummer to med sætcifrene 3-2 efter en noget uskøn kamp i Brøndby, og der var en del der tydede på, at det skulle køre i samme skure i går, da Holte havde svært ved at komme i gang og tabte første sæt 20-25.