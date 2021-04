Nicoline Koefoed og Hillerød er under pres før den anden DM-finale mod Viby. Foto: Mads Hussing

Med ryggen mod muren

Hillerød havde på forhånd udset Sally Maribo som det svage led i Vibys kæde, men det kom slet ikke til at holde stik.

Sally Maribo sejrede i en tæt 3-2-kamp over Nicoline Koefoed og gjorde siden rent bord mod Annie Hedlund.

Returkampen finder sted lørdag i Royal Stage i Hillerød, og Hillerød kan eksempelvis nøjes med en 6-4-sejr for at fremtvinge en tredje kamp, der i givet fald skal spilles dagens efter - også i Hillerød.

- Jeg tror på muligheden for at fremtvinge en tredje kamp, men det bliver tæt, siger formanden, der håber at kunne forstærke holdet til den kommende weekend.