Liverpools stjernehold fra 80?erne har ved flere lejligheder gæstet Danmark. Her fra en lun sommeraften i Kalundborg

Med legenderne ned ad Memory Lane

Sport Nordsjælland - 08. oktober 2021 kl. 16:41 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Danske fodbold-entusiaster har gennem årene fløjet over Nordsøen i tusindvis for på tætteste hold at opleve den særlige stemning, der omgiver engelsk fodbold. I den kommende uge kan man få et eksklusivt kig ind i omklædningsrummet i en af de helt store klubber, når de to Liverpool-legender Bruce Grobbelaar og Alan Kennedy onsdag 13. oktober gæster Royal Stage i Hillerød, hvor de fortæller anekdoter fra deres storhedstid.

Det kommer til at ske i en slags talkshow fra scenen, hvor journalisten Daniel Sichlau forsøger at styre samtalen med de to fodboldlegender.

Bruce Grobbelaar stod 440 kampe for Liverpool FC i de 14 år, målmanden var i klubben. Alan Kennedy spillede lidt færre kampe i sine 12 år - nemlig 359. Han scorede til gengæld kampens eneste mål, da Liverpool FC i 1981 vandt Europa Cup'en for mesterhold - det nuværende Champions Legue - over Real Madrid. Tre år senere scorede Kennedy også det afgørende og sidste mål, da Liverpool vandt finalen over AS Roma efter straffesparkskonkurrence.

Den kamp skulle der angiveligt være mange kulørte historier fra. Rygter fra andre optrædener går blandt andet på, at et godt overrislet Liverpool-hold skulle køre i åben bus rundt til hyldest i Liverpools gader. Imidlertid havde man angiveligt hyret en bus uden toilet, men så er det godt, at man har vundet en stor pokal...

Om der er noget om snakken, må onsdagen vise.

Foruden talkshowet vil der være også være mulighed for at stille spørgsmål til de to fodbold-pensionister, lige som der er mulighed for at få autografer og taget selfies.

Derudover skrues der op for Liverpool-hymnen "You'll never walk alone". Danske Jesper Lundgaard synger for på slagsangen, der er fast indslag når Liverpool spiller hjemme på Anfield Road. Jesper Lundgaard har tidligere indspillet sangen med Gerry Marsden, der i sin tid gjorde sangen berømt.