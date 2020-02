Abdul Mumin (øverst) scorede sit første mål for FC Nordsjælland - og det blev et afgørende et til 2-1 mod Sønderjyske.

Matchvinder Mumin holder kortene åbne

Den store ghaneser headede et hjørnespark direkte i mål til 2-1 mod Sønderjyske, og det endte med at være sejrsmålet. Hans første mål i FCN-trøjen og endnu et skridt i en udvikling, der har været længe undervejs, men nu begynder at vise sig på banen.

Problemet er bare, at hans kontrakt står til at udløbe til sommer.

- Det her er et godt miljø at udvikle sig i, og jeg vokser stadig. Jeg håber at udvikle mig endnu mere og ved, at jeg har gode folk omkring mig.