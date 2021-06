Se billedserie Foto: Af René Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Masser af drama i overtiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Masser af drama i overtiden

Sport Nordsjælland - 05. juni 2021 kl. 16:40 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Der blev bandet og svovlet, jublet og grædt, da Frederikssund og Ledøje-Smørum lørdag eftermiddag spillede 2-2 i oprykningsspillet fra Danmarksserien efter en vild afslutning.

Frederikssund havde haft flere muligheder for at lukke opgøret til 3-1, og inde i tillægstiden fik Deniz Ates og Christian Helev begge frit løb mod Ledøje-Smørums mål. Men til Frederikssund-lejrens store måben og fortvivlelse vinkede linjevogteren for offside.

I stedet kunne Ledøje-Smørum i tillægstiden hælde det ene høje indlæg efter det andet ind foran Frederikssunds mål. På et af dem mente dommer Søren Tvede, at Frederikssunds Pelle Sørensen havde arm på bolden, medens Frederikssund-lejren mente, at det var en Ledøje-Smørum-arm.

Lige meget hjalp protesterne. Der blev dømt frispark på kanten af feltet.

Frederikssund sendte alle mand tilbage i feltet, men lige meget hjalp det. Ledøje-Smørums Morten Molle Larsen fandt vej uden om muren. Forsøget tog stolpen og sprang på tværs af mål. Men inden Frederikssund nåede at ånde lettede op, så var Noah Salling over riposten og fik scoret et debutantmål til 2-2.

Stor frustration hos Frederikssund, mindre jubel hos Ledøje-Smørum. Ingen af holdene kunne rigtig bruge uafgjort til noget.

1. halvleg var en meget jævnbyrdig affære uden de store chancer. Begge hold måtte arbejde hårdt for at finde løsninger til at åbne hinandens forsvar. Det lykkedes ikke rigtig, symptomatisk blev halvlegens eneste mål sat ind efter en standardsituation. Ledøje-Smørum sendte et hjørnespark til bageste stang, hvor Jacob Lind headede gæsterne foran.

Fra 2. halvlegs start kom Frederikssund ud med meget mere energi. Ledøje-Smørum blev sat under pres. Det gav en løs bold, som topscorer Christian Helev resolut sendte i nettet fra kanten af feltet efter en lille times spil.

Hjemmeholdet bevarede initiativet efter scoringen, og yderligere ti minutter senere bragte Deniz Ates hjemmeholdet foran, da han pludselig blev spillet fri foran mål.