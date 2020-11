Se billedserie Nicoline Koefoed vandt den afgørende kamp mod Greve, så holdkampen blev vundet 6-4. De to andre holdkampe blev vundet 6-0. Foto: Mads Hussing

Masser af billeder: Hillerød gjorde rent bord på hjemmebane

Syv af ligaens otte hold mødtes i Hillerød i weekenden, og Hillerød vandt alle deres tre kampe.

Sport Nordsjælland - 15. november 2020 kl. 18:03 Af Mads Hussing

Selvom Mie Skov ikke spiller for Hillerøds kvindehold mere, da hun har fået dispensation til at spille på herreholdet, så klarede Pia Toelhøj, Chen Yan og Nicoline Koefoed ærterne i weekenden.

Her spillede syv af rækkens otte hold i FrederiksborgCentret i Hillerød. Det ottende hold er Green Halvor/B75 fra Hirtshals i Nordjylland, så på grund af coronasituationen, så kunne de ikke være med.

Hillerød lagde lørdag ud mod Viby, der er regnet som en af favoritterne til at gå i slutspillet. Den kamp endte med en storsejr til Hillerød.

- Vi vandt 6-0 over Viby, men de stillede med et reservespækket mandskab. Det er ikke dårlige spillere, de har med, men de har pillet Pernille Agerholm og Pernille Søndergaard af, som ellers er deres to første. Hvis de havde været med, så er jeg ikke en gang sikker på, at vi havde vundet. Så havde vi måske tabt den kamp, forklarer holdleder Brian Hansen.

Han mener ikke, det gør en stor forskel, at Mie Skov ikke er med på holdet i denne sæson.

- Jeg tror ikke, det har den store indflydelse, for vi har fået en god erstatning i Nicoline Koefoed. Hun er selvfølgelig ikke lige nu på højde med Mie Skov, men det kommer, siger han.

Den mest spændende kamp i weekenden var mod Greve. Her blev den afgørende kamp Nikoline Koefoed mod Louise Andersen. Hvis Greve-spilleren havde vundet kampen, så skulle der spilles et golden set for at afgøre vinderen af holdkampen.

Det var tæt på at ske, da Louise Andersen havde matchbolde, men dem overlevede Nicoline Koefoed, og hun vandt kampen ved at vinde 12-10 i femte og afgørende sæt.

Den sidste kamp var mod oprykkerne fra Silkeborg. De kom med tre unge spillere, der kæmpede alt, hvad de havde lært, men det var mod overmagten. Tre gange 3-0 og tre gange 3-1 i sæt blev det til i de seks kampe, og det var alle med Hillerød som vinder.

Dermed blev det til tre sejre i weekendens tre kampe.

Bordtennisligaen, damer Hillerød-Viby 6-0

Hillerød-Greve 6-4

Hillerød-Silkeborg 6-0 - Det er gået over al forventning, siger Brian Hansen, der på trods af fem sejre i turneringes første fem kampe ikke vil kalde Hillerød for favorit til at genvinde DM-trofæet.

- Alle kan slå alle i denne række. Der er Viby, Hvidovre og Greve - og OB er outsider til at komme med i slutspillet, siger han.

Der er stadig ni kampe tilbage af grundspillet, inden der skal spilles semifinaler og finale til foråret.