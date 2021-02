Markant svækket inden genstart

FC Fjordbold og resten af Futsal Ligaen skal i gang igen, men det bliver på noget et noget lavere blus, mens Los Amigos fra Ledøje-Smørum har trukket stikket. Foto: Rudi Dalsgaard

Sport Nordsjælland - 13. februar 2021 kl. 10:11 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Coronavirussen lagde i starten af året hele den bedste række i futsal ned, men i denne weekend starter den op igen.

Det bliver dog i en noget nedskaleret udgave, både hvad angår antallet af kampe og den sportslige værdi.

Især det sidste gælder for Frederikssund-holdet FC Fjordbold, lyder det fra træner Martin Hilstrup, der normalt er meget direkte i ambitionerne om at komme i slutspillet og drille forhåndsfavoritterne.

- Vi havde gerne ventet til situationen (med corona, red.) var en anden. Vi har ligget stille, siden vi spillede mod JB (3. januar i år, red.). Der har været en fem-seks stykker, der har trænet og holdt sig lidt i gang, men vi har ikke været samlet. Og vi har heller ikke nået det i denne uge, siger han.

- Der er en masse restriktioner og testkrav, som vi lige skal have styr på. Så når vi en enkelt træning torsdag, inden vi skal spille søndag, så er vi glade.

Det vil selv sagt have stor indflydelse på den kvalitet, FC Fjordbold kan udvise på banen.

- Lige nu har vi ikke så meget fokus på at konkurrere. Jeg er positiv, hvis vi bare kommer igennem de to kampe. Der er nogle spillere, der ikke vil spille af hensyn til job og familie, så vi ved ikke, hvilken forfatning vi kommer til at være i. Og derfor er det småt med forventningerne, siger Martin Hilstrup.

Ingen lokalopgør

Men der bliver dog ingen lokalopgør for FC Fjordbold mod naboer Los Amigos fra Ledøje-Smørum. Sidstnævnte har trukket holdet i ligaen, der for kun bliver med syv hold i øst-delen.

Allerede tilbage i december begyndte det at knibe med at kunne stille hold, da flere spillere meldte fra til kampene på grund af smitterisikoen og af hensyn til både arbejde og familie.

Til sidst blev det så besværligt at flytte kampe og prøve at skrabe spillere sammen til kampene, at Los Amigso holdansvarlige, Emil Kjærsgaard og Kasper Gram-Jensen, kastede håndklædet i ringen.

- Det endte med at være så svært at stille hold, at det næsten var en parodi. Så vi måtte til sidst bruge spillere, der ikke hørte til i ligaen, og vi var heller ikke interesserede i at gøre hverken os selv eller ligaen til grin, siger Emil Kjærsgaard.

- Til sidst stod vi med to kampe lige op til jul og en lige efter nytår, og vi havde en målmand, der skulle være far og naturligvis ikke ville udsætte sin familie for faren for at blive smittet med corona. Så til sidst måtte vi trække holdet.

Los Amigos ved ikke præcis, hvor det stiller dem i forhold til næste sæson - eller om de overhovedet kommer til at stille op i den bedste række igen. Det blæser stadig i vinden.