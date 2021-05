Mansour i Farum: Handler om at vinde

En af FC Nordsjællands nye ejere, Loutfy Mansour, var forbi i klubben i denne uge og satte ord på visionerne med både Right to Dream og FC Nordsjælland.

Som så mange andre ting i FC Nordsjælland foregik det i stilhed. Men der var i den grad fint besøg i denne uge, da en af klubbens og Right to Dreams nye ejere, Loutfy Mansour, var på besøg i klubben for første gang, siden Mansour-gruppen overtog ejerskabet i januar 2021.

Loutfy er barnebarn til og opkaldt efter stifteren af det, der siden blev til Mansour Group, som drives af Loutfys far, Mohamed Mansour. Det er over årene blevet til en global millard-forretning, og her er det Loutfy Mansour, der står i spidsen investerings-delen af virksomheden, Man Capital. Det er herfra den godt 750 millioner kroner store investering i Right to Dream - og dermed FC Nordsjælland - kommer fra.

- Jeg har været her før, men det er første gang, siden vores partnerskab begyndte, at jeg er her. Jeg har gerne villet være her før for at møde folk i klubben og fansene, men vi har ikke været i stand til at forlade England før den 17. maj. Men det har været godt at være her og møde folk i klubben, trænerne og resten af staben og se dem forberede sig til kampen. Og jeg har brugt noget tid sammen med partnere og fans. Det har været dejligt at se dem tilbage på tribunerne, siger Loutfy Mansour til Frederiksborg Amts Avis, der møder ham efter FC Nordsjællands 2-1-sejr over Randers.

Tæt på Vernon

Loutfy Mansour mødte dog truppen og staben allerede dagen før og snakkede kort med dem efter træning.

Interessen i Right to Dream kom, da Mansour Group hjalp med finansieringen af en stribe nye baner til akademiet i Ghana. Og siden er kontakten og interessen holdt ved lige.

- Vi har været tæt på Tom Vernon og Right to Dream via vores bidrag til det, de gør. Vi mente, at vi som familie og virksomhed kunne hjælpe og støtte de næste skridt, som Tom og hans hold gerne vil tage. Det betyder en forpligtigelse med kapital og vores tid, indsats og koordination for at opnå nogle af de mål, siger Loutfy Mansour.

Loutfy Mansour (i midten med ryggen til) efter

tirsdagens træning i FC Nordsjælland, hvor han

snakkede til truppen. Foto: Rudi Dalsgaard

- Vi føler os sikre på, at vi flytter os i den rigtige retning stille og roligt, og vi vil støtte holdet her (i Farum, red.) - som er kernen i Right to Dream-gruppen - for at få det hele til at bevæge sig fremad. Der er allerede sket mange gode ting, og det vil vi have fortsætter.

Men hvorfor er I endte i Danmark og Farum. Der findes mange andre større klubber med større kampe og flere tilskuere?

- Da vi først snakkede med Tom Vernon, så vi, at Right to Dream handlede om mange af de samme kerneværdier, vi har som familie og virksomhed. Der er et godt fællesskab i denne her klub, og vi syntes, det var spændende at blive en del af - især fordi der kommer mange unge spillere igennem i klubben.

- Det er bare meget mere spændende for os at være en del af, og at se den udviklingsproces både på og uden for banen er noget, vi gerne vil støtte. Det er der, vores begejstring for projektet ligger, og det er hovedårsagen til, at vi er her.

Investering i truppen

Hovedparten af den første investering på de 750 millioner kroner kommer til at gå til et Right to Dream-akademi i Egypten, hvor Mansour-familien stammer fra, lige som der skal startes et professionelt kvindehold.

Men der vil også blive investeret i FC Nordsjællands hold. Dog uden at Loutfy Mansour sætter beløb på.

- Kvindeholdet og udviklingen af det er meget vigtigt for Right to Dream-gruppen. Det vil vi støtte, og der er store muligheder med kvindefodbolden, som vi gerne vil være en del af. Det er et nøgleområde, siger han og fortsætter:

- Ellers er ideen at bygge videre på det store arbejde, der er blevet gjort allerede i klubben. Vi skal tilføre stabilitet og være en partner, der er stolt af at være en del af det her fællesskab. Forhåbentlig kan vi hjælpe med at holdet kan videreudvikle sig endnu mere - med de unge spillere, der kommer igennem og med den kurs, som trænerteamet og Tom har lagt.

Er der planer om at investere i truppen, så man kan sikre sig, at man kan være med i toppen af rækken og spille europæisk fodbold?

- Ideen er at udvikle holdet videre, og det betyder også, at vi kigger på, hvordan holdet kan blive endnu mere konkurrencedygtigt, og hvordan kan vi hjælpe holdet med at rykke opad i tabellen. Holdet har bevist, at de kan vinde, selv om det er unge spillere - som de gjorde mod Randers, selv om de kun var 10 mand på banen. Fremover vil vi støtte dem på og uden for banen, så det kan forblive et konkurrencedygtigt - og måske være det endnu mere fremover.

Hvor vigtigt er det for jer at vinde medaljer, lave resultater og spille europæisk?

- Når man er med i konkurrencesport, så vil man have medaljer og være en del af at vinde. Man kan vælge forskellige måder at gøre det på, men målet er at vinde.

- Der er mange måder at gøre det på, og det kan tage længere tid, hvis man har en anderledes strategi, men målet vil altid være det samme. At vinde efter 90 minutter og sidenhen vinde trofæer.

Inden kampen mod Randers onsdag talte

Loutfy Mansour til FC Nordsjællands partnere.





- Så vores opgave er at hjælpe spillerne, trænerne og klubben med at udvikle sig - og forhåbentlig fører det til de resultater, som både vi og fansene gerne vil have.

Mødte Essien

Lyder det fra Loutfy Mansour, der har base i London og sammen med resten af familien støtter Chelsea FC.

Til tirsdagens træningen fik han derfor også mulighed for at møde en af de helt store Chelsea-spillere gennem tiden, Michael Essien, som er en del af FC Nordsjællands trænerteam.

- Jeg har talt med ham før, men nu fik jeg mødt ham ansigt til ansigt. Han var en stor Chelsea-spiller, og jeg er glade for den effekt, han har på holdet. Han er en stor figur i afrikansk og europæisk fodbold, og han har en stor andel i klubbens succes, siger Loutfy Mansour, der også ser frem til, at Chelsea skal spille Champions League-finale lørdag i næste uge mod Manchester City.

- Jeg glæder mig - det bliver en svær kamp. Men holdet forbereder sig godt og har haft nogle gode uger med momentum. Så forhåbentligt vinder vi finalen.