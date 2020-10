Mange afbrændere - men stadig tro på FCN-raket

Han var kommet på banen godt 20 minutter tidligere i stedet for Isaac Atanga, der omvendt havde det meget svært ved at omsætte sine chancer til scoringer.

Det er noget, man har set før fra Atanga, der også tidligere har præsteret af sende bolden både forbi og over mål fra tæt hold. Mod OB i anden runde lavede han ellers et »iskoldt« mål, hvor han vippede bolden over målmanden, men det hører til sjældenhederne. Og selv om han lavede syv mål i sidste sæson, så brugte han 34 kampe på det - og fornemmelsen hos de fleste er, at han kunne have lavet dobbelt så mange.