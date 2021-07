Se billedserie Magnus Landin nyder at være installeret på Marienlyst Strandhotel tæt på familie og gamle venner. Foto: Nils Meilvang/Scanpix Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Magnus Landin på hjemmebane

Sport Nordsjælland - 08. juli 2021 kl. 21:19 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Det har været en ekstraordinær hård sæson. Der er gået bare seks dage fra den sidste spillerunde i Bundesligaen til at de danske landsholdsspillere skulle stille i træningslejren op til OL i Tokio.

Derfor har Håndboldforbundet også været klar over, at der skulle lidt ekstra til. De færreste spillere har haft mulighed for at holde en smule ferie, så der skal kræses lidt om dem. Derfor blev Marienlyst Strandhotel i Helsingør valgt som lejr for håndbold-landsholdet, og det bekommer venstrefløjen Magnus Landin vel.

- Når man ikke har haft så meget ferie, så er det et lækkert sted at mødes. Jeg er jo også fra Sjælland, så jeg føler mig hjemme. Der er ikke så langt hjem til familie og venner, siger Magnus Landin og fortsætter:

- Og så er det jo gammel hjemmebane. Jeg spillede jo heroppe et år. Det er en god følelse at skulle tilbage og træne i hallen.

Lige som sin storebror, målmanden Niklas Landin, startede Magnus Landin karrieren i KFUM fra Emdrupparken. Som yngling var holdet fusioneret med naboerne HIK, og herfra hentede Nordsjællands daværende cheftræner Ian Marko Fog fløjtalentet nord på.

- Jeg var meget ung. Jeg begyndte at træne med, da jeg var 17 år, og det betød også at, det var det rygnummer, som jeg spillede med. Det nummer fulgte mig til Kolding, og det var meningen, at jeg skulle have nummer 17, da jeg kom til Kiel. Men det var desværre optaget, som blev det 7 i stedet for, siger Magnus Landin.

Det var faktisk en ganske svær sæson for Nordsjælland, det år Magnus Landin spillede.

En fantastisk tid Ian Marko Fog skulle på rekordtid spille et helt ungt hold sammen, og sæsonen endte også i en nedrykning, men Magnus Landin husker kun Nordsjælland for det gode.

- Vi havde et fantastisk ungt hold. Det var en fed tid. Jeg udviklede mig rigtig meget det år, siger Magnus Landin og udbryder næsten forbavset:

- Det er virkelig mange år siden. Tingene er gået virkelig stærkt.

Nordsjælland ville hjertens gerne have beholdt Magnus Landin.

Ian Marko Fog prøvede at overbevise Magnus Landin, at det ville være godt for hans udvikling at tage et år mere i Nordsjælland, men KIF Kolding meldte sig på banen med et tilbud, der ikke var til at sige nej til.

- Jeg havde en masse samtaler med Ian, og jeg kunne også godt se mig selv fortsætte i Nordsjælland. Men det passede bare meget godt med Kolding på det tidspunkt, så jeg sprang ud i det, siger Magnus Landin.

Tiden har også vist, at Magnus Landin traf det helt rigtige valg. I den efterfølgende sæson blev han dansk mester med Kolding, og han fik debut på det danske landshold.

- Jeg var egentlig ikke tiltænkt nogen større rolle på Koldings hold i den første sæson. Men svenske Martin Dolk, der var indkøbt til at være førstevalg, var meget skadet, så jeg fik rigtig megen spilletid, og jeg udviklede mig meget. Så man kan godt sige, at jeg valgte rigtigt, siger Magnus Landin.

Efter fire sæsoner i Kolding tog landsholdsfløjen så yderligere et skridt i karrieren, da han blev holdkammerat med sin storebror i THW Kiel, der regnes for en af verdens stærkeste håndboldklubber.

Den nordtyske klub vandt Champions League i sæsonen 2020, og Magnus Landin er netop kåret som tysk mester efter at THW Kiel i sidste spillerunde akkurat fik hevet mesterskabet hjem efter uafgjort mod Rhein-Neckar Löwen i sidste spillerunde.

- Det var på et hængende hår. Det var tæt hele kampen igennem. Vi havde egentlig godt styr på det, men vi giver dem muligheden for at vinde til sidst ved at smide bolden væk i angrebet. Men heldigvis faldt det ud til vores fordel, siger Magnus Landin.

OL er det største Han har kontrakt med THW Kiel for de næste to sæsoner, så der er styr på fremtiden, og Kiel er et godt sted at være.

Det samme gælder det danske landshold. Inden mandagens landskamp i Hillerød mod Sverige står Magnus Landin noteret for 77 landskampe. Han er regerende verdensmester, men han står foran at skulle deltage i OL for allerførste gang.

- Det er virkelig noget, som jeg har set frem til i lang tid. Det er noget af det største, som man som atlet kan være med til. Det er fedt at skulle repræsentere sit land, siger Magnus Landin med forventning glæde i stemmen.

Væk er med det samme trætheden fra en udmarvende sæson.

- Det har virkelig været hårdt med tre kampe om ugen og mange rejser. Men heldigvis har det ikke slidt så meget på mig, som så mange andre. Jeg er stort set gået fri af skader og overbelastning.