FC Nordsjællands Ulrik Yttergård Jenssen (th.) - her i snak med dommer Peter Kjærgaard under superligakampen mod Lyngby - scorede til 1-1 i sejren på 4-1 mandag aften. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Målscorer: Nu er vi i gang

Ulrik Yttergård Jenssen var på pletten for FC Nordsjælland wmed en scoring og fik sig også en tur på rundens hold i Superligaen.

Sport Nordsjælland - 29. september 2020 kl. 15:19 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

FC Nordsjællands norske midterforsvarer har haft en blandet start på sæsonen.

Men mandag aften var han ét stort smil efter 4-1-sejren hjemme over Lyngby, hvor han selv scorede til 1-1 efter en standardsituation.

- Endelig igen. Det er ved at være et år siden - mod Vendsyssel i pokalen. Så det var på tide. Men det er ikke tilfældigt. Vi øver os meget på det, så det var godt at se den gå ind, siger Ulrik Yttergård Jenssen.

Scoringen blev udefra set også en tiltrængt oprejsning for normanden, der var uheldigt involveret i en af Brøndbys scoringer i sæsonens første kamp, da et indlæg gik under foden på ham og endte i Brøndbys mål til 1-2 og banede vejen for de gules comeback og siden sejr på 3-2.

- Ja, vi lavede vel to fejl i samme aktion. Sådan er fodbold. Mod Lyngby gik det den anden vej. Jeg har ikke tænkt så meget over det. Jeg kom hurtigt videre. Som spiller laver man fejl. Det sker. Og så scorede jeg mod Lyngby i stedet. Det var dejligt, siger Ulrik Yttergård Jenssen.

Lige som resten af FC Nordsjælland-holdet virkede han til at have fået noget fysisk overskud tilbage efter to runder, hvor FCN lignede et hold, der kun havde benzin på til en halv kamp.

Mod Lyngby tog FCN skeen i den anden hånd og lavede fire mål i anden halvleg.

- Vi har hele tiden haft troen på, at det nok skulle komme til at bære frugt, at vi har arbejdet hårdt. Vi viste, at vi fysisk er stærke, og så fik vi endelig udbytte i form af mål. Det var godt at se. Nu skal vi bare blive ved, siger den norske forsvarer.

- Vi var bedre til at turde spille. Vi er lidt mere bekvemme på hjemmebane, og vi viser, at vi tør at holde i bolden og udnytte de rum, de gav os.

To FCN'ere på rundens hold Med sejren fik FC Nordsjælland også også efterladt AC Horsens (0 point), Lyngby (1 point) og FC København (1 point) i bunden af rækken.

- Når man ikke har vundet i de to første kampe, så vil man gerne i gang og have tre point. Så det var vigtigt. Nu skal vi bare køre på. Vi har fået fire point i de to seneste kampe, så nu er vi i gang, siger Ulrik Yttergård Jenssen.

Tirsdag kom hans navne også blandt de 11 spillere, der hver rundt bliver udtaget til rundens hold på superliga.dk. Her udtages holdet efter de statistikker, superliga.dk fører, og Yttergård Jenssen havde en statistisk god dag for en forsvarer. Defensivt blev han noteret for to blokeringer og tre clearinger, mens han offensivt havde to afslutninger og scorede et enkelt mål.

Hans holdkammerat Kamaldeen Sulemana, der var kampens helt store oplevelse, er naturligt nok også med på rundens hold - endda som rundens statistisk set bedste spiller.

Defensivt vandt han 14 dueller langs jorden, havde en blokering og en clearing, mens han scorede to mål på to afslutninger i den offensive ende.