Målmand vender hjemad

Da corona'en brød ud for alvor første gang i marts, da blev Nordsjælland som konsekvens tvangsnedrykket til 1. division. Det betød i samme ombæring, at holdets svenske målmand Marcus Holmén i princippet var løst fra sin kontrakt og kunne søge nye steder hen. Men i den usikre verden så valgte han at blive et år mere i Nordsjælland, selv om klubben skulle en tur ned i 1. division.