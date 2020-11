Spillende træner Emil Kjærsgaard - her fra en kamp i sidste sæson - havde igen held med at sætte målmand Nicolaj Bjerregaard frem som angriber i Los Amigso' futsalkamp mod København.

Målmand sikrede igen point

Det er jo en satsning at efterlade sit eget mål tomt, men indtil videre har det været en succes.

København Futsal førte med 2-1 til der manglede 95 sekunder. Så fik hjemmeholdet fat i bolden, og Nicolaj Bjerregaard kom på tværs inden foran gæsterne mål, hvor han let kunne sende bolden i kassen hos Christian Haberecht. Men det var ikke Nicolaj Bjerregaards eneste bidrag til målscoringen.

For med sin gode sparketeknik sendte han en bold helt frem til Jacob Søberg lige i begyndelsen af 2. halvleg helt oppe ed Københavns mål.

Nicolaj Bjerregaard blev ønsket til lykke med sin flotte kamp på vej mod omklædningsrummet og kunne sammen med den tidligere formand for Ledøje-Smørum, Ole Barca Hansen, konstatere, at han vist er ved at være topscorer på holdet, når man lægger oplæg og scoringer sammen.