Målmand må genoverveje tatovering

10. maj 2021 Af Rudi Dalsgaard

Ledøje-Smørum satsede det hele. Bagud 0-1 i topkampen mod Herlev og i gang med overtiden. Men hjørnesparket lå for tæt på Herlev-keeper Lasse Gram-Jensen, og han hev bolden bolden ned. Kort efter var den sendt af sted i dybden på den bane, målmanden kender så godt, og så endte han som assist-mager til Ahmad Traores andet mål i kampen og slutresultatet 2-0.

Så smilet var lidt større, end det plejer at være hos Lasse Gram-Jensen. En sejr i en vigtig topkamp og nu også anden sejr over barndomsklubben Ledøje-Smørum, som han forlod op til denne sæson, fordi han var træt af at sidde på bænken.

- Det var dejligt. Det er jo bare det der med at sidde på bænken ét sted og så tage et andet sted hen, hvor det går meget bedre. Og nu har vi 4-1 i bagagen over to kampe. Det er dejligt, smilede Lasse Gram-Jensen efter kampen.

Også selv om det gik ud over storebror Kasper Gram-Jensen, der spiller midterforsvar i Ledøje-Smørum.

- Vi tager den over en pizza i aften, og så er alt godt igen.

Værre er det, at holdkammeraterne i Herlev har bemærket, at Lasse Gram-Jensen har et LSF-logo tatoveret på sit højre lår, så da bolden lå i rusen til 2-0 lød der hurtigt fra en af holdkammeraterne:

- Så kan du godt få lavet den tatovering.

Lasse Gram-Jensen forklarer:

- Der har været snak om, at de ville betale for, at jeg fik lavet et Herlev-logo ved siden af og så resultet. Men den skal jeg lige tale mig ud af igen, grinede Lasse Gram-Jensen.

Herlev har nu et godt forspring i Danmarksseriens pulje 2 og kan med god grund spejde mod den kommende modstand i fra pulje 1 i slutspillet.

- Nu er vi syv point foran, og det betyder sindssygt meget. For Karlslunde er mere eller mindre stukket af sted i den anden pulje. Så det er vigtigt, vi hænger på, så vi kan »dumme os« lidt mere, hvis det er, siger Lasse-Gram Jensen.

- Vi tager en kamp af gangen. Målet var ikke at rykke ned, efter vi lå i bunden sidste sæson. Det har vi trods alt klaret.