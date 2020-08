Se billedserie Abu Francis, Mikkel Rygaard og Mohammed Diomanden jubler over en scoring, da FC Nordsjælland spillede hjemme mod HB Køge i sin første træningskamp i opstarten til sæsonen 2020/2021. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Målfest mellem FCN og HB Køge

Sport Nordsjælland - 28. august 2020

Det blev til ni mål i alt da FC Nordsjælland og HB Køge fredag krydsede klinger i Right to Dream Park i Farum.

I kampens overtid endte det hele 5-4 til hjemmeholdet, da Cinton Antwi sparkede et frispark direkte i mål.

FC Nordsjælland stillede med to hold, hvor alle bort set fra Peter Vindahl Jensen i målet blev byttet i pausen. Magnus Kofod Andersen blev dog skiftet ud allerede efter et kvarter efter at være blevet skadet efter et fald.

Det betød også spilletid til alle, der var klar, hvilket dog ikke gjaldt for Andreas Bredahl, Mads Døhr Thychosen, Ulrik Yttergård Jenssen, Ibrahim Sadiq og Jonathan Amon. Alle sad over med småskavanker.

HB Køge fik sendt ligeledes sendt 21 spillere i kamp undervejs i opgøret.

FC Nordsjælland kom foran allerede efter 12 minutter, da Mikkel Rygaard effektivt sparkede bolden i mål til 1-0 fra godt 25 meter, og efter 29 minutter fik han igen vist, at han har skud i støvlerne, da han fra kanten af feltet fladt sparkede endnu en bold i mål.

Det var til stilingen 3-1, for HB Køges tidligere FCN-spiller, Jacob Johansson havde udlignet til 1-1, og så havde Abu Francis - minuttet inden Rygaards scoring til 3-1 - sparket bolden i mål til 2-1 direkte på frispark. Et godt tegn for FC Nordsjælland, der som bekendt lige har sendt en af sine skarpe frisparksskytter, Mikkel Damsgaard, til italienske Sampdoria.

Mohammed Kudus er samtidig sendt til Ajax, og det gav plads til Mohammed Diomanden som den forreste falske 9'er i FCN-opstillingen, hvilket er mere naturligt for ham end den plads som venstreback, han primært har haft indtil videre.

Kampen var generelt set en rodet affære, som de første træningskampe som regel er. Hvor det var FCN's første, havde HB Køge spillet to kampe forinden, og det kunne ses i sekvenserne omkring HB Køges scoringer, hvor 1. divisionsholdet ganske enkelt virkede skarpere.

Omvendt dominerede Nordsjælland spillet og skabte de chancer, de havde brug for. Det stod 3-2 ved pausen, men det var mindst et par mål for lidt til Superligaholdet.

Godt 24 minutter inde i anden halvleg skete det så igen, at HB Køge var effektive, når de fik muligheden, og Liam Jordan kunne gøre det til 3-3 fra tæt hold. Og det blev 4-3 efter 73 minutter, da den tidligere FCN-spiller, Mark Gundelach, snuppede bolden fra Kamaldeen Sulemana og sparkede et perfekt indlæg til Abril Adedeji på bagerste stolpe.

Kamaldeen svarede igen bare to minutter efter, da han midt for mål kunne gøre det til 4-4.

Det blev kampens sidste mål, selv om begge hold havde et par fine, løse chancer mod slutningen.

Træningskamp i Farum

FC Nordsjælland-HB Køge 5-4 (3-2)

Mål: 1-0: Mikkel Rygaard (12), 1-1: Jacob Johansson (18), 2-1: Abu Francis (28), 3-1: Mikkel Rygaard (29), 3-2: Marius Elvius (42), 3-3: Liam Jordan (69), 3-4: Jubril Adedeji (73), 4-4: Kamaldeen Sulemana (73), 5-4: Clinton Antwi (90)

FC Nordsjælland: Peter Vindahl Jensen - Mathias Rasmussen, Kian Hansen, Ivan Mesik, Martin Frese - Mikkel Rygaard, Tochi Chukwuani, Magnus Kofod Andersen - Isaac Atanga, Mohammed Diomande, Oliver Antman.

Indskiftet undervejs: Clinton Antwi, Maxwell Woledzi, Marcus Gudmann, Emeka Nnemani - Abu Francis, Jacob Steen Christensen, Oliver Tølbøll Rimmen - Kamaldeen Sulemana, Joachim Rothmann, Godsway Donyoh.

HB Køge: Kevin Ray Mendoza - Oliver Sonne, Magnus Wørts, Eddi Gomes, Mathias Høst - Stephan Petersen, Magnus Häuser, Jonathan Canto, Marius Elvius - Jakob Johansson, Martin Koch.

Indkiftet undervejs: Mark Gundelach, Marian Huja, Rocco Romeo, Nicholas Marfeldt, Jubril Adedeji, Valon Ljuti, Casper Jørgensen, Frederik Munck, Liam Jordan, Kwabena Kyeremateng.