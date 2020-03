Rasmus Døssing

Målet er fyldt ud

Sport Nordsjælland - 16. marts 2020 kl. 17:42 Af René Larsen

Riget fattes målmænd, og 1. divisionsklubben HØJ har været på jagt efter en af slagsen, siden det stod klart, at holdets nuværende førstevalg mellem stængerne, Brian Jørgensen, vil slutte karrieren af med et par sæsoner i TMS Ringsted, der står til at rykke op i ligaen.

HØJ har været i Jylland for at finde en fuldgod erstatning, der skal danne målmandsduo med Victor Bang. Det drejer sig om den 23-årige Rasmus Døssing, der har været en del af målmandstaben i ligaklubben KIF Kolding, hvor han også har fået sin håndboldopdragelse.

- Rasmus er gået under radaren hos mange klubber, fordi han ikke har fået lov til at vise sig meget frem i kampsituationer. Han er en fast del af KIF Koldings liga trup, hvor spilletiden dog har været begrænset grundet stor konkurrence fra Richard Frisk og Anders Petersen. Men Rasmus har vist sit store potentiale, når han har fået chancen, siger HØJs cheftræner Jesper Fredin.

Med tilgangen af Rasmus Døssing har HØJ gennemført et generationsskifte på målmandsposten. For et års tiden siden havde HØJ en af landets ældste målmandsduo'er i form af Brian Jørgensen, 36 år, og Peter Nørklit, der stoppede som 48-årig. Nørklit er stadig tilknyttet HØJ, men det er som målmandstræner, og Brian Jørgensen stopper som nævnt for at vende hjem til TMS Ringsted.

- Med den rette opmærksomhed fra vores målmandstræner Peter Nørklit og kontinuitet gennem fast spilletid vil Rasmus have rigtig gode forudsætninger for en stærk udvikling i HØJ Elite. Jeg overbevist om, at Rasmus i samarbejde med vores stærke defensiv, kan vise sig som en stor profil i 1. division. Vi er nu helt på plads med en ung, stærk og meget talentfuld målmandsgruppe i HØJ bestående af Rasmus Døssing, Victor Bang og Tobias Trampedach, siger Jesper Fredin.

Rasmus Døssing glæder sig til at komme i gang - lige som resten af håndbold-Danmark.

- Mine sportslige mål er at komme til at være en fast del af et hold og udvikle mit spil så meget som muligt, og det tror jeg bliver muligt i HØJ med Peter Nørklit som målmandstræner. Ambitionerne tiltaler mig rigtig meget, og så synes jeg, at set-up'et både på og udenfor banen for den kommende sæson ser spændende ud, siger Rasmus Døssing i en pressemeddelelse.