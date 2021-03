Send til din ven. X Artiklen: Mål i begyndelsen af begge halvlege: Kampen vendt helt på hovedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mål i begyndelsen af begge halvlege: Kampen vendt helt på hovedet

Næstved snuppede anden sejr i træk efter jul, da de besøgte Hillerød, der spillede første kamp i foråret, da sidste uges kamp mod AB blev udsat.

Sport Nordsjælland - 20. marts 2021 kl. 17:57 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Der var masser af mål, da Næstved tog til Hillerød og vandt 4-2. Hillerød kom ellers foran efter under to minutters spil, da den nytilkomne Tobias Arndal efter en flot kombination i venstre side blev spillet fri, og han havde ingen problemer med at passere Nicklas Dannevang i Næstved-målet.

Udeholdet Næstved måtte undvære den centrale midtbanespiller Abdoulie Njai, der var ude med corona. Men det var ikke til at se i 1. halvleg, hvor Næstved havde det meste af initiativet.

Hillerød var overladt til kontraspillet, som dog også burde have givet gevinst midt i 1. halvleg, hvor Johannes Houborg var helt fri, men Dannevang havde luret ham.

Næstveds midterforsvarer Lasse Nielsen tog med frem ved alle dødbolde, og det gav pote efter en halv times tid, hvor han stod helt udækket og uhindret kunne heade udligningen ind.

Lasse Nielsen var ved at bringe Næstved foran fem minutter før pausen, da han headede på overliggeren, og bagefter var der flere skud fra udeholdets spillere, der blev reddet på stregen. Næstved appellerede både for, at bolden var inde over stregen, og at den blev reddet med hænderne, men dommerens fløjte var tavs.

2. division, grundspil Hillerød Fodbold-Næstved IF 2-4 (1-1)

Mål: 1-0: Tobias Arndal (2), 1-1: Lasse Nielsen (30), 1-2: Christoffer Thrane (46), 1-3: Ahmed Hassan Ahmed (49), 2-3: Nicolas Willumsen (71), 2-4: Mathias Holm (90) 1-0: Tobias Arndal (2), 1-1: Lasse Nielsen (30), 1-2: Christoffer Thrane (46), 1-3: Ahmed Hassan Ahmed (49), 2-3: Nicolas Willumsen (71), 2-4: Mathias Holm (90) Næstved havde modvind i 2. halvleg, men de kom ud som lyn og torden. Efter fire minutter havde de scoret to gange. Det ændrede kampen helt, og Næstved trak sig længere tilbage, mens Hillerød begyndte at vinde dueller på midtbanen og komme længere frem på banen.

I Helsingør-tiden hev Hillerøds træner Christian Lønstrup den unge spiller Nicolas Willumsen op i seniortruppen, og han spiller nu i Hillerød. Han kom ind 35 minutter før tid, og bare fem minutter senere blev Willumsen spillet fri af Tobias Arndal. Willumsen svigtede ikke, og han driblede udenom Dannevang og scorede sikkert.

Hillerød satte Jonathan Witt frem i angrebet, og til sidst kom også både Alexander Kieffer og Mike Mortensen frem, men lige lidt hjalp det.

Det store pres gav Næstved muligheder for omstillinger, og det var på sådan en, at Mathias Holm satte bolden ind i det sjette overtidsminut. Her så Hillerøds målmand Rasmus Lyng ikke godt ud.

Næstved har nu vundet deres to første kamp i foråret, mens Hillerød under Christian Lønstrup resultatmæssigt ikke kom godt i gang.