FC Nordsjællands kvinder må tage turen til Hørsholm for at kunen træne på et brugbart tidspunkt, da der ikke er plads til dem på banerne i Furesø Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Må træne i nabokommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Må træne i nabokommune

Manglende plads i Farum har sendt FC Nordsjællands kvinder til Hørsholm.

Sport Nordsjælland - 05. november 2020 kl. 15:10 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

FC Nordsjælland har base i Farum, men når klubbens bedste kvindehold skal træne, må de trække i støvlerne på en kunstgræsbane i Hørsholm i stedet.

Det er blevet udgangen på den udfordring, FC Nordsjælland stod over for, da græsbanerne i Farum lukkede ned med udgangen af uge 42. For FC Nordsjælland råder kun over 70 procent af tiden på stadionbanen i Right to Dream Park, og det gav ganske enkelt ikke mulighed for også at have plads til kvinderne i den ønskede træningstid.

- Vi har desværre ikke nok tid til at håndtere fem kvindehold inden for de 70 procent af tiden på stadion, vi har, siger Søren Kristensen.

- Vi har spurgt, om vi kunne leje os til noget banetid i Furesø Kommune, men det kunne ikke lade sig gøre, og selv om vi er klar og vil betale for det, så har vi heller ikke fået tilladelse til at gå i gang med at lægge en kunstgræsbane på bane 4 (det, der i dag er en grusbane og bruges til parkering, red.).

I stedet træner FC Nordsjællands kvinder rundt på kunstgræsbanen ved Sportsefterskolen Sjælsølund i Hørsholm - godt 15 kilometer fra Farum.

- Vi har et par piger, der går på skolen, og så forhørte vi os hos forstanderen. Så nu træner vi derude tirsdag, onsdag og torsdag. Det var ikke helt meningen, men det var nu en gang den måde, vi kunne få tingene til at hænge sammen på, siger Søren Kristensen.

- Faciliteter er afgørende i moderne fodbold, så vi måtte være lidt kreative, nu det ikke kunne lade sig gøre at være i Furesø Kommune. Banen ved Sjælsølund er Fifa-godkendt, så en er rigtig god, og vi har fået et omklædningsrum stillet til rådighed. Det er et logistisk cirkus, men pigerne har taget det pænt og er glade for at have en god træningstid.

- Right to Dream Park er hårdt belastet - også med hold fra Farum Boldklub. Og vi har samtidig nogle licenskrav, vi skal opfylde - blandt andet i forhold til baneplads. Så det blev løsningen.

Søren Kristensen oplyser, at man i bedste fald - hvis alle er klar, og vejret arter sig, kan have en kunstgræsbane klar på bane 4 på tre måneder, lige så snart, man får lov til at lægge den.