FC Nordsjælland spiller igen mod FC Helsingør i vinteropstarten, som de gjorde her på billedet i 2018. Her har Ibrahim Sadiq lige scoret i det, der endte med en FCN-sejr på 3-2.

Lutter »lette« opstartskampe

Man har lige nået at blinke, efter både jul og nytår er overstået, og nu er der under en måned til Superligaen starter op igen.

For trods alverdens coronaudfordringer i breddeidrætten, så har professionel idræt fået lov at fortsætte, og her er især Superligaen udstyret med et omfattende regelsæt, der skal forhindre coronaudbrud i Superligatrupperne, lige som der er lange udsigter til mange tilskuere på stadion igen.