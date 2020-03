Luca er tilbage i Fredensborg

Der gik ikke mange øjeblikke fra, at Hillerød kunne melde ud, at angriberen Luca de Biase var stoppet i 2. divisionsklubben, inden Fredensborg BI kunne melde om ny tilgang.

Luca De Biase var topscorer for Fredensborg i Sjællandsserien, inden han i sommers drog til naboerne for at forsøge sig i 2. division. Han blev noteret for to scoringer i sit halve år i Hillerød.