Sebastian Czajkowski spillede overfor blandt andet Lyngbys Kevin Tshiembe i træningskampen, hvor han startede på banen i angrebet sammen med Jeppe Kjær. Foto: Mads Hussing

Løbestærk angriber skal irritere modstanderne

FC Helsingør er tilbage i 1. division, og i morgen er der premiere, når superliganedrykkerne fra Silkeborg kommer til Helsingør.

10. september 2020

Sebastian Czajkowski startede i B93, og har været omkring Vendsyssel og Roskilde, inden turen gik til Helsingør.

Han har spillet 13 superligakampe, og han vil for altid stå som den, der scorede Vendsyssels første mål i Superligaen.

Nu er han angriber i FC Helsingør, der netop er rykket op i 1. division, og som har første kamp i morgen. Her kommer superliganedrykkerne fra Silkeborg på besøg.

Han spillede fra starten af kampen sammen med Jeppe Kjær, da FC Helsingør i sidste uge mødte Lyngbys superligahold i en træningskamp.

- Det er første gang, jeg spiller sammen med ham, og jeg synes, det så rigtig godt ud. Jeg glæder mig til, hvad fremtiden bringer. Man kan lære meget af ham. Han er virkelig god, siger Sebastian Czajkowski.

I kampen mod Lyngby kom Helsingør foran 3-0, men løb tør for kræfter i 2. halvleg, og de måtte lide et nederlag på 4-3.

Det blev ikke til nogen mål i den kamp for den nye angriber, men han løber meget og arbejder også langt tilbage på banen.

Selvom han ikke scorede, så er han tilfreds med at komme til FC Helsingør.

- Jeg er rigtig glad for det. Drengene har taget godt imod mig, og her er gode udviklingsmuligheder, siger den 23-årige angriber og fortsætter:

- Det virker som om, vi har et rigtig godt hold, og jeg glæder mig virkelig meget til den nye sæson.

Sebastian Czajkowski begyndte seniorkarrieren i B93, hvor han fik debut på divisionsholdet som 17-årig. Det var i sæsonen 2013-2014.

Efter både en halvsæson uden så mange mål, og en skadesperiode, så kom han tilbage igen i efteråret 2016, hvor han spillede i 16 ud af 17 kampe, hvor han fik gang i målscoringen. Han scorede blandt andet hattrick i en kamp mod HIK. I foråret efter scorede han fem mål i de første tre kampe, hvorefter han blev skadet igen.

Turen gik dog alligevel til Vendsyssel, hvor han spillede 19 kampe, heraf de 13 i Superligaen. Det blev kun til to mål for den nordligt placerede klub.

Roskilde kaldte, og her var han med til at rykke ned i foråret, hvorefter turen gik til FC Helsingør. Her skal der spilles og scores.

- Ambitionen er at jeg skal hjælpe klubben så meget som muligt og score så mange mål som muligt og vinde kampe. Det er det jeg håber på og kæmper for, men jeg vil bare gerne hjælpe holdet så meget som muligt, siger Sebastian Czajkowski.

»Han bliver vigtig« FC Helsingørs træner Morten Eskesen er ikke i tvivl om, at Sebastian Czajkowski kommer til at gøre det godt i Helsingør.

- Han passer rigtig godt ind i vores spillestil. Han er måske den bedste presspiller i 1. division og meget irriterende at spille overfor. Han gør det nemt for midtbane- og forsvarsspillerne, når han stresser modstanderne hele tiden, siger Morten Eskesen, der på spørgsmålet, om Sebastian Czajkowski ligner den tidligere Helsingør-angriber Nicolas Mortensen lidt.

- Han kan nogle af de samme ting som Nicolas Mortensen. Vi ledte efter en makker til Jeppe Kjær, der stadig er stjernen på holdet. Hvor Jeppe Kjær er eksplosiv og løber i ryk, så løber Sebastian mere kontinuerligt, siger Morten Eskesen og fortsætter med et grin.

- Han skal nok komme til at score en masse mål for os, selvom han ikke har scoret i træningskampene. Det venter han med til fredag - det har vi aftalt.

Nu gælder det starten på 1. division.

- Vi glæder os helt vildt til at komme i gang med 1. division. Vi har haft seks ugers opstart, hvilket er længere, end vi plejer, men så har vi fået integreret de nye spillere rigtig godt, siger Morten Eskesen, der godt ved, at Silkeborg bliver en hård nød at knække.

- Silkeborg er et hold på øverste hylde, og de er favorit til at rykke op. De vidste i lang tid, at de rykkede ned, så de har haft tid til at indstille sig mentalt på, at de skulle spille i 1. division, men jeg har en tro på, at vi kan byde dem op til dans, siger han.

FC Helsingør begynder sæsonen i morgen klokken 19.00 på Helsingør Stadion, hvor Silkeborg altså kommer på besøg. Der bliver kun lukket 500 ind på stadion.