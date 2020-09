Hillerød Fodbold skal igen huse en pokalkamp mod et superligahold, da OB kommer på besøg i starten af oktober.

Lodtrækning: OB til Hillerød - FCN mod Laudrup

For tredje år i træk får Hillerød Fodbold besøg af et Superligahold i pokalturneringen.

Og op af bowlen kom OB altså for Hillerød, så der venter en stor opgave for Hillerøds 2. divisionshold. Hillerød spillede sidste sæson foran 3000 mennesker, da FC København måtte helt ud i en straffesparkskonkurrence for nedlægge holdet fra Selskovvej.