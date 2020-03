Live: Nordsjælland Håndbold mod Bjerringbro-Silkeborg

Nordsjælland Håndbold havde forventet mere end 2000 tilskuere til mandagens ligakamp mod Bjerringbro-Silkeborg i Royal Stage i Hillerød. Men af frygt for at sprede corona-virus bliver kampen spillet uden tilskuere. Frederiksborg Amts Avis og sn.dk vil derfor forsøge at holde vores håndbold-interesserede læsere opdateret direkte fra kampen. Det vil ske fra denne side fra klokken cirka 19.30.