Lillerød har trænerteamet klar

I skrivende stund ligger man på en fjerdeplads i 1. divisions pulje 2, men ambitionerne er til meget mere. Det forsøger klubben nu at gøre noget ved med et nyt trænersetup, efter den hidtidige cheftræner, Johnny Askevig, er fratrådt for istedet at blive sportschef med ansvar for både senior- og ungdomselite.