Lillebror tævede storebror

Oprykkerne fra Nordsjælland gæstede HØJ i pokalturneringens sjette runde. Det var blevet til to sikre sejre til Nordsjælland i turneringen, men her i pokalturneringen var det HØJ, der trak det længste strå

Men det var nu tæt på med sejren på 33-27. Nordsjælland fik pyntet lidt i slutfasen, da Fredin valgte at spille uden målmand, når holdet havde en mand udvist. Det gav Nordsjællands Carl-Emil Haunstrup mulighed for at score to mål i træk fra egen banehalvdel.