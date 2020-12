Li'glad tilbage til Slangerup

- Slangerup var tilbage i 2016-2018 med til at få vendt skuden til noget positivt, jeg var rigtig glad for det daværende samarbejde og vi ønskede begge parter at have bygget videre paå det dengang. Efter en hard sæson med Corona osv., star det mig klart, at den fysiske form, mentalt overskud og ro er nødvendigt for at præstere. Slangerup og ikke mindst E. Trasborg A/S var - og er - en vigtig brik for mig i min fremgang, siger Michael Jepsen Jensen i en pressemeddelelse.