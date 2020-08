Ligajagt indledt med maner

Sæsonen 2020-21 bliver en lagt jagt for Nordsjælland. Og der er kun et bytte der tæller, og det er en plads i ligaen næste år.

Nordsjælland øgede til pausestillingen 16-6, så der var også masser af mulighed for, at alle fik spilletid - og det fik de.

- Det var en dejlig måde at komme i gang på. Vi ved godt, at vi ikke skal måle os på FIF, men det skal ikke tage noget fra de mange gode præstationer, der var. Alle 15 kommer i spil, og de havde alle noget positivt at tage med fra kampen, siger Nordsjællands cheftræner Simon Dahl og fortsætter:

- Vi havde i dag særlig fokus på defensiven. Vi skal finde trygheden og stå sammen. Der var rigtig mange gode ting at spore. Der var blandt andet god opbakning. Der var et par situationer, hvor vi fik reddet hinanden, hvor vi ellers var blevet snydt.

Nordsjælland kunne blandt andet give debut til tre nytilkomne. Thomas Løssl Kjærgaard, Nichlas Hald Christensen og fløjen Jeppe Cieslak, der hver i sær viste, at de har noget at byde ind med.

- Det var meningen, at han skulle have de første 15-20 minutter, men han kunne mærke at det strammede lidt. Det vigtigste for os var, at vi skulle undgå skader. Vi er lige startet op, og man kan godt mærke den fysiske forskel mellem et hold som vores og så Nordsjælland, siger FIF-træner Morten Mogensen, der i mange år var en markant profil i HØJ.