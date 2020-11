Andreas Lyager og resten af Slangerup--holdet har ikke haft meget at grine ad i denne sæson, som endte med at blive aflyst. Men nu garanterer den danske ligaforening at sæsonen 2021 bliver gennemført.

Liga garanterer 2021-sæsonen

Den danske speedwayliga har ligget stille hele 2020 på grund af coronavirussen, der har gjort det umuligt at have tilskuere til speedwaymatcherne. Netop indtægterne fra tilskuere er altafgørende i dansk speedway.

Men nu garanterer den danske ligaforening, at der vil komme en 2021-sæson - også med coronarestriktioner. Foreningen mødtes i weekenden og udsendte mandag meddelelse om, at man vil gennemføre sæsonen.

- Vi ønsker at sende en klar besked til de danske speedwayfans, sponsorer og klubber, samt til alle de kørere som har kontrakt i Metal Speedway League, at man ikke vil komme til at opleve endnu et år på sidelinjen, siger Annette Vesterskov som er formand for ligaforeningen.