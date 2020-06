Rungsteds ishockeydirektør Thomas Friberg (i midten) skal havde løbet 500 kilometer i juni efter en kæk kommentar på Facebook.

Send til din ven. X Artiklen: Lidt for kæk - så nu må direktøren snøre løbeskoene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lidt for kæk - så nu må direktøren snøre løbeskoene

Sport Nordsjælland - 01. juni 2020 kl. 19:26 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var måske lidt for kækt.

Direktøren for Rungsteds ishockeymandskab, Thomas Friberg, lyder egentlig meget rolig. Det er ellers lidt af en udfordring, han har givet sig selv som konsekvens af en lidt smart kommentar i en Facebook-tråd.

Det kunne han tillade sig. For på daværende tidspunkt havde Rungsted »kun« solgt 600 af de støttebilletter, klubben har sat søsat for at skaffe noget ekstra økonomisk støtte ovenpå sæsonaflysningen som følge af coronavirussen.

Så der var lang vej til de 2000 solgte billetter, som ellers var målet. Så Thomas Friberg var rolig, da han svarede i tråden, at han ville løbe til Frederikshavn, hvis man nåede de 2000 solgte billetter. Det blev så omregnet til 500 kilometer, og nu fanger bordet så. For Rungsted har rundet de 2000 solgte billetter, og derfor skal juni måned bruges på at løbe 500 kilometer - eller godt 17 kilometer om dagen.

- Det bliver hårdt, konstaterer Thomas Friberg med et grin, da Frederiksborg Amts Avis ringer for at høre, hvor langt han er nået.

Svaret er cirka 12,5 kilometer.

- Jeg bider det nok over, så jeg er ude at løbe to gange om dagen. For hvis jeg løber 17 kilometer per gange, så er skadesrisikoen nok for stor, funderer Thomas Friberg.

Han fortæller, at han ikke er helt uerfaren med at løbe. Faktisk får han sat omkring 30 kilometer ind på tælleren om ugen. Nu skal han så op på fire gange så meget - omkring 120 kilometer om ugen.

- Problemet er jo, at man er blevet coronafed. Vægten sagde 123,9 kilo, og den skal helst sige 115. Så det er lige det tungeste, mener Thomas Friberg, der dog har 198 centimeter at fordele sine kilo på.

- Men jeg har faktisk løbet en del i maj måned. Så nu må jeg bare i gang. Jeg løber normalt i slotsparken i Fredensborg, for det er en dejligt tur. Men det går også meget op og ned af bakkerne. Jeg skal dog heller ikke ud og slå rekordtider. Jeg løber nok 10 kilometer på en time.

Musik og fadøl

Thomas Friberg har også allerede en plan klar til, hvis han klarer missionen. For hvis myndighederne ellers tillader det, så ser han gerne et lille event på den sidste løbedag. Gerne på atletikbanen i Rungsted og så lidt musik og fadøl.

Det skal der nok komme opbakning til, for det er jo netop på grund af den store opbakning til Rungsted, at Friberg må trække i løbeskoene.

- Det betyder rigtig meget. Det har kostet mange penge, at vi måtte lukke sæsonen ned. Man skal huske på, at en enkelt god slutspilskamp nærmest giver lige så meget som hele grundspillet, fordi der bliver købt billetter i stedet for sæsonkort til de kampe. At sælge 1000-1200 billetter er virkelig noget, der batter, siger Thomas Friberg.

Støttebilletterne giver 250.000 kroner lige ned i kassen, og Rungsted venter også på en større portion lønkompensation fra regeringen. Så det er »ikke helt så skidt, som det kunne have været« for Rungsted, som Thomas Friberg siger. Han fortæller dog også, at der er rigeligt at bruge penge på.

For eksempel da han måtte sende den finske back, Juuso Pulli, hjem tilbage i februar.

- Sådan en billet via Stockholm og med 10 timers ventetid kostede 10.000 kroner... Den koster normalt 495, konstater Thomas Friberg, der dog er i fuld gang med arbejdet med næste sæson - selv om han stadig er den eneste Rungsted-ansatte, der er på arbejde. Resten er hjemsendt.

- Vi skal nok få et fint hold, og vi planlægger efter den normale sæsonstart. Vi håber, der kommer lempelser på forsamlingsforbuddet, så vi kan have tilskuere til september, og derfor er vi også nødt til at bygge holdet nu. Men vi spiller ikke i en tom hal. Det prøvede vi i de sidste to kampe, og det er bare forkert. En død fornemmelse. Så vi håber på en fuld sæson, og vi kan også skyde sæsonstart til sidst i oktober og alligevel spille en fuld sæson, siger Thomas Friberg.

Den vil i så fald slutte i starten af maj.