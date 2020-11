Nordsjælland Håndbold og HØJ kan nu genoptage livet i 1. division, da turneringen er åbnet igen. De to hold har mødt hinanden en gang i dette års 1. division, hvor Nordsjælland trak sig sejrrigt ud af det opgør. Foto: Kim Rasmussen

Lettelse over grønt lys til 1. division

Sport Nordsjælland - 09. november 2020 kl. 18:19 Af René Larsen Kontakt redaktionen

HØJ og Nordsjælland kan efter næsten fire ugers kamppause se frem til igen at skulle i aktion i 1. division. Kulturministeriet har nemlig efter forhandlinger med Danmarks Idræts-Forbund givet grønt lys for, at turneringen kan genoptages.

- Det er en kæmpe lettelse, siger direktør i Nordsjælland Håndbold, Hans Peter Dueholm.

Oprindeligt blev 1. division håndbold ikke regnet som professionel idræt. Det gjorde den ikke, fordi hverken antallet af spillere, der får løn for at spille, eller beløbet, de modtager, er stort nok til det, og turneringen blev lige som de øvrige lavere håndboldrækker ramt af forsamlingsforbuddet.

Der er lyttet til gode argumenter Beslutningen har været til genovervejelse efter pres fra håndboldsporten.

- Der er jo mange argumenter for, at der burde åbnes op for 1. division. Vi har jo blandt andet to U-landsholdsspillere i Matias Campbell og Jeppe Cieslak, der med nedlukningen ikke kunne forberede sig optimalt til kommende internationale opgaver, siger Hans Peter Dueholm.

U-landsholdsspillerne har ikke kunne spille kampe i de seneste uger, men Nordsjælland har i modsætning til flere andre 1. divisionshold været i stand til at træne på almindelige vilkår.

- Som reglerne er udformet er vi at regne som en professionel klub. Det skyldes, at over halvdelen af spillerne i truppen henter mere end 60 procent af deres indkomst fra håndbold, siger Hans Peter Dueholm og konstaterer tørt:

- På den måde er vi reddet af, at vi har en del studerende i truppen, der ikke tjener så meget ved siden af.

Træner i små grupper Andre klubber i 1. division har været ramt af forsamlingsforbuddet. De har således været nødt til at træne i mindre grupper på maksimalt ti personer. Det gælder blandt andre HØJ.

- Først og fremmest er vi bare glade for, at vi igen kan komme til at spille kampe. Det var en dejlig mail, der tikkede ind. Der var jubel på kontoret, siger HØJ-træner Jesper Fredin.

Han forudser ingen problemer med at få sit hold tunet ind til opgøret mod Grindsted den 21. november, som bliver HØJs første kamp efter den ufrivillige pause.

- Så lang har pausen trods alt heller ikke været. Vi skal nok være der, siger en glad og lettet Jesper Fredin.

- Vi havde jo egentlig regnet med, at vi ikke kom til at spille flere kampe i år. Så det er dejligt, at vi kan komme i gang, og det bliver dejligt, at vi nu ikke skal dykke så langt ned i posen for at finde på nogle brugbare træningsøvelser, fortsætter træneren.