Legestue i Rungsted

08. december 2020

Tirsdag spillede topholdet fra Rungsted årets sidste kamp med tilskuere, og de få fremmødte fik en opvisning at gå hjem på.

Hjemmeholdet vandt sikkert 6-3 efter at have været foran 3-0 tidligt i anden periode.

Midt i 2. periode knækkede filmen nærmest totalt for gæsterne, der havde mere end travlt med at forsvare sig, så det næsten ikke blev til angreb mod Christopher Nihlstorps mål. Rungsted kørte rundt med pucken, så det lignede en god træningstime.

Rungsteds Alex Widemann løb trods alt ind i to udvisninger, og han var dårligt kommet tilbage på isen anden gang, før han fik sendt pucken i gæsternes mål til 1-0.

I slutningen af perioden kom der lige tre udvisninger i rap, så Rungsted spillede 4 mod 3 i begyndelsen af 2. periode. Det gav så plads til, at Morten Jensen kunne hamre pucken i kassen til 2-0.

Ishockeyligaen

Rungsted-Sønderjyske 6-3

(1-0, 3-1, 2-2)

Mål: 1-0: Alex Widemann (11.57), 2-0: Morten Jensen (20.56), 3-0: Nichlas Hardt (22.35), 3-1: William Boysen (24.24), 4-1: Tim Daly (26.40), 5-1: Morten Jensen (49.50), 6-1: Carl Sidenius Almlund (51.04), 6-2: Mads Eller (56.29), 6-3: Andreas Holzmann (57.51)

Udvisninger: Rungsted: 4x2, Sønderjyske 4x2.

Og lidt over et minut senere var det Nichlas Hardt, der fik plads foran målet til at gøre det til 3-0. Det lignede et sammenbrud for Sønderjyske, men der kom trods alt en lille opmuntring i et reduceringsmål af William Boysen, da Morten Jensen var udvist.

Men så kom der et smukt kontramål, hvor Tim Daly blev sendt alene af sted. Sikkert sendte han pucken i mål til 4-1.

Og fra da af tippede kampen fuldstændig over til Rungsteds fordel.

Der blev spillet nydelig ishockey, og Sønderjyske havde rigeligt at se til med at forsvare sig. Men det suger kræfter at løbe efter pucken i stedet for at løbe med pucken, så Rungsted kunne bringe sig yderligere foran med to mål, så stillingen var 6-1 med ni minutter tilbage.

Den sikre føring fik Rungsted til at slappe lidt af, og så kunne Sønderjyske reducere to gange inden for de sidste fire minutter.