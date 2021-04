Se billedserie Ledøje-Smørum-jubel over Frederik Jørgensens scoring til 1-0 i lørdagens kamp mod Greve i Danmarksserien. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Ledøje-Smørum tilbage på sporet mod Greve

Sport Nordsjælland - 24. april 2021 kl. 15:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Danmarksserieholdet i Ledøje-Smørum skiftede en perfekt sæsonstart ud med to nederlag i træk, men lørdag kom holdet tilbage på vindersporet igen mod Greve i pulje 2.

Med to scoringer inden pausen vandt holdet 2-0 på den første kamp i år på græs i Smørum.

Efter et par dårlige resultater i de seneste runder var det Ledøje-Smørum, der satte sig på kampen fra start, og der var ikke spillet mere end 13 minutter, før hjemmeholdet kom foran.

Danmarksserien, pulje 2

LSF-Greve 0-2 (0-2)

Mål: 1-0: Frederik Jørgensen (13), 2-0: Victor Balling (40, selvmål)

Advarsler: Mathias Kriegbaum, Victor Balling, Greve.

Ledøje-Smørum: Nicolaj Bjerregaard - Dennis Lind (46: Jacob Lind), Martin Fisch, Kasper Gram-Jensen, Jacob Søberg (81: Martin Soelberg) - Marcus Weiss, Emil Kjærsgaard, Rasmus Frølund Thomsen - Frederik Oliver Jørgensen, Conrad Lunde (46: Mathias Gransee), Kristian Jeppe Løvgren Larsen

Greve: Thobias Henriksen - Jonathan Brockmann Villadsen, Simon Bruus, Victor Lundt Balling (46: Simon Boe Nielsen) - Tobias Siig, Anders Hunsballe, Jonas Helleberg Madsen (46: Christian Larsson), Mathias Johansson, Jonas Stabell (77: Jonas Skov) - Mathias Kriegbaum (68: Nicolai Diaz), Mitchell Tagø Pedersen (77: Rasmus Stentoft)

Jacob Søberg kom godt til vejrs på et hjørnespark og fik testet Greve-keeper Thobias Henriksen. Og kort efter kom venstreback Kristian Larsen af sted over venstrekanten og fik slået et indlæg. Det sad lige i panden på Frederik Jørgensen, der knaldhårdt stangede bolden i mål til 1-0.

Derefter fulgte en periode uden de store muligheder i kampen, mens holdene fik følt hinanden på tænderne. Greve kom også mere på bolden og begyndte at true hjemmeholdet, der dog svarede hurtigt igen med en stribe hurtige, lange udspark fra målmand Nicolaj Bjerregaard.

Først i muren Fem minutter før pausen fik Ledøje-Smørum så tilkæmpet sig et frispark på kanten af feltet, og der har hjemmeholdet bare et godt våben i Emil Kjærsgaards venstrefod. Den fik dog lidt hjælp, da skuddet egentlig gik i muren, men fik "en venlig" afretning, så Thobias Henriksen i målet lige akkurat ikke kunne nå ud til stolpen.

Et par minutter efter forsøgte Emil Kjærsgaard sig igen - bare lidt længere ude fra. Det frispark strøg dog lige forbi mål. Det havde næsten også været for meget af det gode.

Der stod en strid vind på langs af banen, og den fik Greve i ryggen efter pausen, hvilket kom til at præge spillet en hel del - til gæsternes fordel. De lykkedes med at presse Ledøje-Smørum ned i egen zone, men det kneb med at få overtaget omsat til store chancer.

10 minutter før tid faldt der en løs chance af til indskiftede Mathias Gransee, men han sendte skuddet en god bid forbi mål.

Derefter døde kampen noget ud.

Resultatet betyder, at Greve tabte et skridt i bestræbelserne på at komme med i top fire, mens Ledøje-Smørum kom op på 33 point.