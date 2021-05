Ledøje-Smørum tilbage med sejr på Amager

Efter en dårlig stime med kun en sejr i fem kampe, så kom Ledøje-Smørum Kristi Himmelfartsdag et stort skridt nærmere oprykningsspillet fra Danmarksserien. Det skete med en sejr 3-1 over B 1908 i Sundby Idrætspark.

Opgøret blev udskudt i 45 minutter, da et større tordenvejr lige skulle have lov til at drive hen over Amager.