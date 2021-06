Frederik Jørgensen har scoret masser af mål for Ledøje-Smørum i foråret, men holdet savnede igen i denne sæson det sidste niveau for at tage springet en række opad. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Ledøje-Smørum manglede igen det sidste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ledøje-Smørum manglede igen det sidste

Sport Nordsjælland - 28. juni 2021 kl. 13:01 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Ledøje-Smørum har spillet ni sæsoner i træk i Danmarsserien og efter denne sæsons tredjeplads er det femte gang, holdet slutter på den placering, der lige akkurat ikke giver oprykning til divisionsfodbold.

Denne gang manglede der lige tre point i forhold til Herlev, der dog har været lidt på sommerferie, siden deres oprykningsplads blev sikret. Sidste år røg oprykningen i en direkte duel med Roskilde KFUM, i 2015 blev man toer og manglede seks point, mens man tilbage i 2013 blev treer - bare to point efter Vanløse, der på andenpladsen rykkede op.

- Det er de små marginaler, der gør det, og vi er også glade for at være et godt Danmarksseriehold. Jeg er også glad for, at vi ikke skal til Jylland seks gange i efteråret, og vi får en god turnering næste år med Avarta, Brønshøj og den slags hold, siger Ledøje-Smørums træner, Kim Kjærsgaard, der gerne står ved, at hans hold mangler den sidste bredde for at kunne hugge til og være med i divisionerne.

- Vi har ikke de store muligheder for at hente spillere, der med sikkerhed har den klasse, der skal til. Vi har 12-13 spillere, der er top-Danmarksserie og nogle, der ligger i midten af Danmarksserien, og så gør vi ellers, hvad vi kan for at lokke spillere til, siger træneren.

Det så ellers voldsomt godt ud for Ledøje-Smørum, da Danmarksserien genstartede. Med en målscore på 14-1 efter de første tre runder rundede LSF seks sejre i træk og bankede løs på alle modstandere.

Men så ramte man en lille mur.

- Jeg sagde det også til drengene inden kampen i dag (mod Frederikssund, lørdag.). Der gik noget galt i Roskilde, hvor vi fik tre mand skadet - tre bærende kræfter. Så tabte vi i Vordingborg efter at have haft al spillet, tager til Allerød og spiller godt, inden vi lukker to mål ind i de sidste fem minutter. Og så tabte vi til Birkerød. De kampe skulle vi have vundet, og havde vi gjort det, havde vi været oppe, mener Kim Kjærsgaard.

- Vi har det lidt svært mod hold, der ikke er så gode. Der får vi ikke sat os selv op til de kampe, går ikke ind i duellerne og gør ikke de ting, der skal til. Det er klasse hos Herlev og Karlslunde, at de gør det, og det er derfor vi ender i sub-toppen. Jeg har ikke lige den ekstra bredde i truppen, som ville gøre forskellen.

Men når man bevæger sig rundt på anlægget i Smørum er der nu ikke den store utilfredshed at spore. Klubben lever i bedste velgående og lever fint med at have et rigtig godt Danmarksseriehold år efter år, mens andre klubber popper op og forsvinder igen på det niveau.

- Jeg er stolt af, at vi bliver nummer tre, og som det ser ud nu, så er vi intakte til næste sæson. Det ser fornuftigt ud, og kampen mod Frederikssund var nærmeste den første træningskamp i den nye sæson. Opstarten er kort, så vi skal snart i gang igen. Vi har også vist mange gode ting i de seneste otte kampe i oprykningsspillet. Der har vi vist klasse, slutter Kim Kjærsgaard.