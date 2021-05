Se billedserie Ledøje-Smørum mod Ishøj i Danmarksseriens oprykningsspil. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Ledøje-Smørum delte med Ishøj

Sport Nordsjælland - 22. maj 2021 kl. 16:44 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Alle andre end Herlev og Karlslunde i Danmarksseriens oprykningsspils pulje 1 kommer fra baghjul og kan nærmest kun bruge sejre til noget i stillingen.

Derfor var det et skidt resultat for både Ishøj og Ledøje-Smørum, da de to hold delte i porten - 1-1 på måltavlen og ét point til hver.

Men det var nu retfærdigt nok, for der var i grove træk en halvleg til hver i kampen i Smørum.

Hjemmeholdet sad på første halvleg og brugte klogt de rum, man på forhånd havde udset sig hos velspillende Ishøj.

Især Frederik Jørgensen løb klogt i blindsiden på Ishøjs midterforsvar i flere omgange, og han testede da også overliggeren to gange, inden han så fik scoret til 1-0 i det 18. minut.

Oprykningsspil, pulje 1Ledøje/Smørum-Ishøj 1-1 (1-0)

Mål: 1-0: Frederik Jørgensen (18), 1-1: Daniyal Nazari (68).

Tilskuere: 80 1-0: Frederik Jørgensen (18), 1-1: Daniyal Nazari (68).80 Jacob Lind kom også til en stor chance tæt under mål, men han kom en smule ud af balance, da han sparkede, og så ramte bolden direkte ind på keeperen i stedet for at ryge op i nettaget.

Et voldsomt regnvejr skyllede henover Smørum og omegne omkring pausen i kampen, og det var måske med til at vende op og ned på kampen.

For efter pausen kom gæsterne meget bedre med og begyndte at true LSF-målet.

Udligningen faldt efter 68 minutter, men kom efter en fejl af Ledøje-Smørums målmand, Nicolai Bjerregaard. Han havde helt styr på en halvkvædet Ishøj-afslutning, men forsøgte at holde bolden i spil tæt på baglinien. Han fik dog ikke rigtig fat i bolden, som i stedet landede lige for fødderne af Daniyal Nazari, som netop var kommet på banen. Og en af hans første aktioner var at lægge bolden i mål til 1-1.

Derefter bølgede kampen mere frem og tilbage, og det blev Ishøj, der kom til den største chance i slutfasen. Jonas Jakobsen driblede på tværs af feltet og lagde bolden videre til Christian Lundsteen, men hans skud gik et godt stykke over mål.

Både Karlslunde og Herlev vandt deres kampe og fører puljen med henholdsvis 50 og 46 point. Ledøje-Smørum har 38 på fjerdepladsen - samme antal som Frederikssund, og de er derfor begge lige efter GVI, der har 40. Ishøj er nummer seks med 36 point.