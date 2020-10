Late night-sejr til Allerød

For Allerød kom hurtigt ud af starthullerne og fik tilkendt et straffespark allerede i det femte minut. Det tog Gustav Harlev sig af og bragte Allerød foran.

Derefter var det dog hjemmeholdet, der overtog initiativet, og der gik længere mellem Allerøds sekvenser på bolden. Til gengæld kunne de glæde sig over, at de tre bagerste, Marcus Hjulmand, Jonas Threms og Nichlas Vesterbæk, havde godt styr på det meste af det, Roskilde forsøgte sig med. Hvis de ikke kom i vejen for Roskildes første bold i dybden, så kom de i vejen for indlægget eller et forsøg på afslutning.