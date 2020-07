Last og brast om Nordsjælland

Trods bundplaceringen fordoblede Nordsjælland tilskuertallet i sidste sæson. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sport Nordsjælland - 16. juli 2020 kl. 12:17 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været masser af modgang for Nordsjælland Håndbold. Klubben er som alle andre ramt af corona-krisen, men oven i den ulykke er Nordsjælland Håndbold også blevet tvangsnedrykket til 1. division.

Alligevel er Nordsjælland Håndbold optimistisk omkring fremtiden og klubbens økonomi.

- Vi har mistet ti af lidt over 100 sponsorer, og det skyldes coronakrisen og ikke nedrykningen. I det hele taget har vi fået rigtig positiv response - og sponsorerne vurderer, at den værdi, håndbolden giver dem, er lige så stor i 1. division, fortæller salgschef Tomas Havris Lundgaard.

Han føjer til, at opbakningen også ses af, at flere har valgt at forlænge med to år i stedet for ét år, ligesom nogle har valgt at opgradere deres aftaler.

Senest i denne uge skrev Sparekassen Sjælland-Fyn skrev under på en ny aftale:

- Det er vigtigt for os at støtte lokallivet i Nordsjælland, og her spiller Nordsjælland Håndbold en vigtig rolle i at skabe et fællesskab, hvor folk kan mødes om idrætten. Samtidig er det vigtigt for os at være en del af stærke, lokale netværk, og også på det punkt står Nordsjælland Håndbold stærkt. Derfor er det også helt naturligt, at vi også i den kommende sæson støtter op om klubben som Guldpartner, siger sparekasse-direktør Bruno Riis-Nielsen i en pressemeddelelse.

Dermed er alle seks Guldpartnere med igen i den nye sæson, som starter til september: Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, HHM A/S, Nordtag og Sparekassen Sjælland-Fyn.

Kassemester i Nordsjælland Håndbold, H.P. Dueholm, er en optimistisk mand, selv om nedrykningen fra Ligaen betyder et fald i indtægterne på cirka en halv million kroner fra TV-kampene.

Han glæder sig over, at en række tiltag i sidste sæson betød, at gennemsnitstilskuertallet i de sidste fem hjemmekampe med publikum fordobledes fra 873 til 1.673 - og der er flere tiltag på vej i den kommende sæson:

- Men jokeren er hvad regeringen tillader: Vi skulle meget gerne have 200-300 til VIP-arrangementet og 1.200 tilskuere derudover. KilometerJagten, som vi har udskudt fra foråret til oktober, er også meget vigtig for vores indtjening, siger H.P. Dueholm.