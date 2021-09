Lasso har losset døren til Superligaen ind

Spiller ude af position

Fodbold: Selv om Lasse Coulibaly har fået masser af spilletid, er der stadig et stykke vej til, at han får sin favoritplads på banen.



Af Rudi Dalsgaard



Han spiller naturligvis dér, hvor træneren siger, han skal spille. Sådan er en fodboldspiller oftest. For alternativet er, at han ikke spiller.

Det er også tilfældet for 18-årige Lasse Coulibaly i FC Nordsjælland, der i sine ni kampe for klubben primært har udfyldt en rolle som højre kantangriber. Men der skal han slet ikke spille, hvis det skal være helt »rigtigt«.



- Han er ikke nogen naturlig målscorer, selv om vi havde håbet og regnet med, at han havde lavet et par mål, når han spiller deroppe. Men han kan spille lidt over det hele, og det er dejligt. Vi ser ham som en naturlig central midtbanespiller - boks til boks, siger FCN-træner Flemming Pederrsen.



- Det vigtigste med ham er lige nu, at han spiller, og at vi har plads til ham. Vi gjorde det samme med Mohammed Diomande, der også er midtbanespiller, men startede som wingback, som han også spillede mod FCM og VSK Aarhus.



- Det er også den måde, vi gerne vil uddanne spillere på. Vi vil ikke specialisere dem for meget, men gøre dem dynamiske og mobile - og det vigtigste er at gøre dem beslutningsstærke og hurtige i handling.



Det er da også på midtbanen, Lasso Coulibaly ser sig selv spille i fremtiden.



- Jeg har spillet højrekant i en kort periode for fire år siden, men min rigtige position er på midtbanen. Jeg vil helst spille offensiv midtbane, for det er der, jeg synes, jeg har det bedste overblik over, hvor der er plads på banen. Det er der, jeg har det bedst. Jeg kan hurtigt vende med bolden derinde, og det giver mig mange muligheder, forklarer han.



- Lige for tiden har vi mange spillere med erfaring centralt, og for mig er det vigtigste at få spilletid lige nu. Så betyder det ikke så meget, hvor jeg spiller. Jeg skal bare have nogle minutter, vise mig frem, og så kommer mulighederne forhåbentlig senere.



Arbejdet med at dygtiggøre Lasse Coulibaly, så han kan komme ind på midtbanen, er i fuld gang i FC Nordsjælland. Men der er nogle mangler endnu.



- Når han spiller centralt, skal han kunne spille hurtigere. For eksempel efter en bolderobring, hvor han ikke må bruge to-tre berøringer for meget. Der skal han slippe den hurtigere. Og så er der lidt med det defensive arbejde, hvor han skal dække rum og forudse spillet. Der kan være lidt udfald, siger Flemming Pedersen, der dog ikke tøver med at bruge Coulibaly og flere gange har sagt, at der skal være plads til en spiller som ham på FCN-holdet.



- Efter det første halve år kan vi så måske begynde at specialisere ham lidt mere, slutter FCN-træneren.