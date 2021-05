Oliver Møllenberg måtte lade franske Sandy Messaooud beholde bæltet. Privatfoto

Langt hjem til Gilleleje: Første nederlag til Møllenberg

I titelkampen i Frankrig måtte Oliver Møllenberg sande, at der er et stykke vej til den absolutte verdenstop.

07. maj 2021 Af Mads Hussing

Det var en selvtillidsfyldt Oliver Møllenberg med følge, der gik ind til kampen om WBA's intercontinental-titel.

Men den 20-årige bokser fra Gilleleje måtte sande, at den franske modstander Sandy Messaoud var bedre.

- Vi havde en fuld og fast tro på, at Oliver ville være bedre end franskmanden, men det var han ikke. Han vandt to ud af de ti omgange, siger Oliver Møllenbergs far, der var med i Frankrig.

- Franskmanden bokser en pissegod kamp. Han kommer godt ud af alle serier, og han får lige det sidste slag ind. Så skuffelsen er massiv, siger Thomas Møllenberg.

WBA, Intercontinental Sandy Messaoud-Oliver Møllenberg 3-0

(98-92, 98-92, 98-92) (98-92, 98-92, 98-92) Han er dog stolt af sin søn.

- Når han går ind i noget, så gør han det 120 procent. Han møder de bedste i verden. Han møder ikke folk, der tager rundt og lægger sig efter første omgang, siger Thomas Møllenberg, der fortæller, at Oliver Møllenberg også godt er klar over, at han var et stykke vej fra at tage titlen med hjem til Danmark.

- Oliver er fattet. Han er klar over, at der ikke er noget at brokke sig over. Nu skal han trække vejret dybt. Hvis han skal bokse med, hvor det er sjovt, så skal han vise noget andet end i dag, siger Thomas Møllenberg, der nu skal hjem fra Frankrig.

Kampen blev bokset en god fem timers køretur udenfor Paris.

- Der er sgu lidt langt hjem til Gilleleje, konstaterer han.