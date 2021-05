Morten Hagen - sportschef i Rungsted - var med i boksen til finalekampene mod Aalborg. Han mener, at det er en sportslig god pulje, som Rungsted er kommet i i Champions Hockey League, men at det bliver en logistisk udfordring at rejse så meget, samtidig med at Isligaen i Danmarks starter. Foto: Mads Hussing

Lange rejser for mestrene: Et logistisk helvede

Det ser fint ud sportsligt, men Champions Hockey League byder på lange rejser for Rungsted.

20. maj 2021

Som danske mestre skal Rungsted deltage i Champions Hockey League. Onsdag var der lodtrækning til turneringen, og her kom Rungsted i en god sportslig pulje, men de har i hvert fald en meget lang tur.

Rungsted skal møde KAC Klagenfurt fra Østrig, Rouen Dragons fra Frankrig samt HC Donbass Donetsk fra Ukraine.

- Sportsligt er det spændende. Logistisk er det et mareridt. Man kan ikke få mere geografisk spredning på holdene, siger Rungsteds sportschef Morten Hagen og fortsætter:

- Det bliver dyrt med lange rejser, og det er samtidig midt i opstarten på ligaen. Vi har stadig ambitioner om at komme i Final 4.

Deltagerne til Final 4 - der er pokalsemifinaler og finaler i Danmark - bliver fundet midt i turneringen. Det vil sige, at man skal komme godt fra start for at ligge i top fire, så man kommer med i den turnering. Det var noget, som Rungsted havde det svært ved for to år siden, hvor holdet også spillede Champions Hockey League.

- For to år siden tabte vi de første fire kampe, men vi kom stadig med i Final 4, fordi vi vandt en masse kampe på stribe, siger Morten Hagen.

At være med i Champions Hockey League er langt fra det samme som at spille Champions League i fodbold, hvor millionerne ruller ind på klubbernes konti.

- Det er klart, at det er et andet setup end i fodbold. Her koster det penge, og det er krævende. I fodbold er de fuldtidsprofessionelle, og det er vi ikke.

- Men det er en ære og et privilegium at være med, og det tager vi meget alvorligt. Når man spiller i Champions Hockey League som dansk hold, så er det et tegn på, at man er et mesterhold, siger Morten Hagen.

Det er især det ukrainske hold Donbass Donetsk, der springer i øjnene, når man kigger på puljen.

- Donetsk er håbløs ud fra et logistisk synspunkt, men det bliver sjovt at spille mod andre hockeynationer. Det er et ubeskrevet blad for os, siger Morten Hagen, der har en klar favorit til førstepladsen i puljen.

- KAC Klagenfurt er de bedste. De er østrigske mestre, og de er favoritter i puljen, siger sportschefen og fortsætter:

- Så ser jeg de tre andre hold som ret jævnbyrdige. Det er sådan noget, der bliver afgjort på dagen.

Han mener, det er svært at forberede sig på holdene.

- Hvis man ser video af de andre hold så tidligt på sæsonen, så vil det være fra sæsonen før, og så er der måske skiftet en masse spillere.

- Vi plejer heller ikke at orientere os så meget mod modstanderne, men vi har et koncept, vi tror på. Vi kommer til at fokusere på os selv, siger Morten Hagen.

Datoen for første runde er ikke fastlagt endnu, men det bliver formentlig i slutningen af august.

Første runde af den danske isliga er i starten af september.