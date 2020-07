Landstræneren på Louisiana

Man kan godt favne bredt uden at lefle for den dårlige smag. Det forsøger kunstmuseet Louisiana i hvert fald denne sommer.

Henover sommeren kan filmen »Zidane: A 21st Century Portrait« opleves på plænen i Louisiana Skulpturpark. Værket portrætterer den franske fodboldspiller Zinedine Zidane, og i den forbindelse har museet arrangeret en række events hvor forskellige personligheder, både folk der er kendt for helt andre ting end fodbold, som litteratur, musik og journalistik, og fodboldkyndige taler om deres passion for Zidane og for fodboldspillet i det hele taget.