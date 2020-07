Mathias Bak Christensen er tilbage i Værløse efter et år i Sverige. Foto: Simon Ydesen

Landsholdsspiller til Værløse

Sport Nordsjælland - 13. juli 2020 kl. 17:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af René Larsen

Det er kun lige en uges tid siden, at Værløse Basketballklub kunne offentliggøre, at landsholdsspilleren Peter Møller vendte hjem til klubben efter fire år i USA og to i Svendborg. Nu kan nordsjællænderne igen melde om, at en tidligere spiller vender retur. Det drejer sig om Mathias Bak Christensen, der efter et år i svenske Nässjö er tilbage i Værløse.

Mathias Bak Christensen er oprindeligt fra Næstved og spillede kun i Værløse et halvt års tid, inden han tog videre til Sverige. Men han efterlod sig et rigtig godt indtryk.

- Mathias er en fantastisk fyr, som passer rigtig godt ind i resten af gruppen, og han fandt hurtigt ud af, hvad Værløse er for en klub, lyder skudsmålet af den tilbagevendte spiller.

I den stærke svenske lige blev Mathias Bak Christensen noteret for 7,1 point i gennemsnit per kamp, og tilbage i februar fik han debut på det danske A-landshold i en kamp mod Albanien.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen for Værløse. Klubben må også melde om afgang, og det største afsavn må tilskrives at være Søren Boje Forman. Han har valgt at trappe ned efter ni sæsoner på Værløses bedste herrehold.

- Søren har været et kæmpe aktiv for den træningskultur der er blevet bygget op i klubben, en stor rollemodel for klubbens yngre spillere og har altid taget sig godt at sine holdkammerater. Det er også nogle af grundende til at han i de seneste sæsoner er blevet peget på som holdets kaptajn. På banen vil vi komme til at savne hans kreative flair for spillet, hvor han altid er garant for lækre afleveringer og afleveringsfinter som selv den bedste forsvarsspiller hopper på, skriver Værløse om anførerens stop.

Også Espen Fjærestad stopper. Efter to sæsoner i Værløse rejser han hjem til Norge for at afslutte sine studier.