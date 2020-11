Simon Dahl (tv.) skal op mod sin tidligere chef, Ian Marko Fog, når Nordsjælland møder Team Sydhavsøerne fredag aften.

Lærling mod mester

Sport Nordsjælland - 20. november 2020 kl. 05:41 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

De er både venner og kolleger, men fredag aften er de også modstandere, når det igen går løs i mændenes 1. division i håndbold.

For her mødes Simon Dahls Nordsjælland Håndbold og Ian Marko Fogs Team Sydhavsøerne i Maribo.

Og det bliver et specielt opgør. Især for Simon Dahl.

- Jeg glæder mig. Det bliver sjovt. Fog har betydet rigtig meget for mig. Vi havde fire gode år sammen, og han var den, der for alvor gav mig chancen, tog mig under vingerne og lærte mig at være træner på topniveau. Vi har ikke prøvet at spille mod hinanden før, så det bliver lidt mærkeligt, siger Simon Dahl.

De to har stadig en del kontakt og udveksler jævnligt erfaringer med hinanden, når der bliver kørt til eller fra træning - Fog fra København, hvor TSØ træner flere gange om igen, til hjemmet i Hørsholm, mens Simon Dahl kørte fra det nordsjællandske mod bopælen i København.

- Ian Mark Fog har været en inspiration for mig på mange punkter, men jeg tror især han har vist mig, at man skal være grundig og top forberedt. Det har jeg prøvet at kopiere. Og så viste han, at hårdt arbejde altid betaler sig, og hvis man arbejder hårdt, så er der bare større sandsynlighed for at vinde, siger Simon Dahl.

- En stor del af den kultur, der stadig er i Nordsjælland, kommer fra dengang, han var her. Det lever videre og bliver tilpasset undervejs, men miljøet og træningsmentaliteten er i høj grad hans fortjeneste.

Meget forskellige Selv om de to trænere kunne mødes som makkerpar på banen, så er det udefra set meget tydeligt, at der er stor forskel på Ian Marko Fog og Simon Dahls ageren på sidelinien. De fleste kan huske Ian Mark Fog iturevne trøje og hans energiske, verbale stil - en kæmpe kontast til Simon Dahls noget mere rolige og afdæmpede tilgang til det at træne et håndboldhold.

Og selv om Ian Marko Fog har inspireret Simon Dahl, så er stilen på sidelinien ikke kommet med.

- Jeg tror, det var en af grundene til, at vi var så gode sammen. Vi var forskellige på mange parametre, og det gav en energi, vi kunne mødes i, hvor vi også kunne udfordre hinandens tanker. Og selv om det nogle gange gik både til højre og venstre, så endte vi ofte dér, hvor vi ville, siger Simon Dahl

- Men jeg tror også, at det ville være utroværdigt at mig, hvis jeg skulle udtrykke mig på samme måde som ham. Vi er forskellige som mennesker, og der skal man være bevidst om at finde sin egen vej, og den skal ikke ligge så langt fra det menneske, man er.