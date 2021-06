Lærke fra Hørsholm skal til OL

Første danske Judo-kvinde til OL

Judo: Da 23-årige Lærke Marie Olsen officielt blev udtaget til OL, skrev hun et lille stykke dansk idrætshistorie, da hun er den første danske kvindelige OL-kæmper nogensinde.

Samtidig er hun den første danske judokæmper, der deltager ved et OL siden legene i 1988.

- Det er en barndomsdrøm, der går i opfyldelse, så det føles helt vildt. At være med til at få Danmark til OL i judo efter 30 år er en stor ting for mig og for vores forbund. Jeg håber, at det er med til at få de unge judokæmpere til at se, at dét er muligt, siger Lærke Marie Olsen i en pressemeddelse fra DIF.

Her tilføjer DIF’s chef de mission Søren Simonsen:

- Lærke skriver olympisk historie ved at være den første danske kvindelige judokæmper nogensinde, der skal med til et OL. Stort tillykke til både Lærke og til Judo Danmark.