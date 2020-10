LSF-kamp må til Brøndby

I både Brøndby, Ledøje-Smørum og mange andre steder håber man, at Divisionsforeningens kampagne for at få åbnet for flere tilskuere til fodboldkampe - under ordnede og sikre forhold - når at gøre sig gældende til 3. pokalrunde. Det vil åbne for, at Ledøje-Smørum kan få en masse medlemmer og fans med til Brøndby.