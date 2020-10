For tre år siden var Ledøje-Smørum også på Brøndby Stadion i pokalturneringen. Foto: René Larsen

LSF-Brøndby rykkes frem

Sport Nordsjælland - 28. oktober 2020 kl. 12:37 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det lignede noget af en sportslig skævvridning af pokalkampen den 17. november mellem Ledøje-Smørum fra Danmarksserien og Brøndby fra Superligaen, da de seneste coronarestriktioner lukkede ned for Danmarksserien.

For det ville have resulteret i, at Ledøje-Smørum ville være kommet til Brøndby Stadion uden at have spillet kamp i mere end tre uger.

Men nu er kampen blev rykket frem, så den allerede spilles torsdag i næste uge - den 5. november - klokken 20.15, da den vises på 3+.

Tidligere på ugen var Ledøje-Smørums træner Kim Kjærsgaard citeret for at sige, at han ikke var helt tilfreds med udsigten til tre ugers pause op til pokalkampen.

- Hvis vi ikke kan få rykket kampen, så synes jeg ikke, vilkårene er fair. Det er ikke sjovt at skulle stille op uden kamptræning, sagde han til ritzau.

Ønsket om at flytte kampen blev i første omgang ikke modtaget positivt i Divisionsforeningen.

- Der er ikke plads til at begynde at flytte kampe på nuværende tidspunkt, sagde direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen med henvisning til et i forvejen presset kampprogram på grund af den udsatte kampstart.

- Det er de vilkår, vi har, og de vilkår vi bliver nødt til at afvikle fodbold under.

Men nu har parterne altså alligevel fundet en løsning, så kampen kan afvikles, mens Ledøje-Smørum stadig er i nogenlunde kampform.