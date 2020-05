Kyhl stopper i Fremad Amager

Janus Kyhl skrev sig ind i den nordsjællandske fodboldhistorie, da han som direktør i FC Helsingør var med til at sikre klubben oprykning til Superligaen. Siden blev FC Helsingør solgt til amerikanske ejere, og Janus Kyhl stoppede i klubben. Han fik dog hurtigt arbejde hos Fremad Amager, men efter et år i ledelsen er han fratrådt. Det meddeler Fremad Amager på dets hjemmeside.

- Det er en klub, jeg glæder mig til at følge tæt i årene fremover - både hjemmefra og ind imellem på lægterne i Sundby, når tiden tillader det. Gennem den seneste tid, har jeg ønsket at forfølge andre muligheder indenfor erhvervslivet. Nu hvor sæsonen lakker mod enden, følte jeg, at det var det rette tidspunkt for en afsked, siger Janus Kyhl.