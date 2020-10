Hørsholm 79ers - her ved anfører Gritt Ryder og træner Jesper Krone - er et af bare fem hold i Dameligaen i denne sæson. Foto: Rudi Dalsgaard

Kvindernes bedste række er krympet

Bare fem hold er stillet til start i Dameligaen i basketball i denne sæson. Landstræner ser gerne flere hold i ligaen, men lægger også vægt på at klubberne kan tilbyde elitesetups for at holde på spillerne.

Sport Nordsjælland - 30. oktober 2020 kl. 08:51 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

I sæsonen 2013/2014 stillede 10 hold op i Dameligaen i basketball. I denne sæson er det tale nede på fem. Væk er hold som Lemvig, Stevnsgade, Falcon, Værløse, Virum og Horsens, mens BMS Herlev så er kommet til. Ikke lige frem et ønskescenarie for dansk kvindebasketball, der ser herreholdene være større og stærkere end nogensinde - anført at Bakken Bears' flotte europæiske resultater.

