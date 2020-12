Kvinde-legende stopper

Line Røddik stopper karrieren på topplan. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sport Nordsjælland - 17. december 2020 kl. 15:33 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Det er et fyrtårn i dansk kvindefodbold, der torsdag meldte ud, at hun stopper karrieren. Efter 132 landskampe og ophold i nogle af Europas allerstørste klubber, så lægger Line Røddik Hansen støvlerne på hylden. Det oplyser hendes nuværende klub, FC Nordsjælland.

- Det er sindssygt svært at sige farvel til det, jeg altid har været - en fodboldspiller. Men jeg kan se tilbage på en lang rejse, som jeg er superstolt over og glad for at have oplevet. Der har både været op- og nedture som tilsammen gør det til en fed oplevelse, jeg ikke ville have gjort anderledes. Det jeg har lært på den rejse, vil jeg kunne bruge resten af mit liv, siger Line Røddik i en pressemeddelelse.

I udlandet opnåede Line Røddik at spille for de svenske klubber Tyresó og Rosengård, inden turen gik videre ud i Europa til Lyon, Ajax Amsterdam og FC Barcelona. I fjor vendte hun efter ni år tilbage til Danmark for at spille for FC Nordsjælland - få kilometer fra barndomsklubben Skjold Birkerød, hvor hun som lille pige spillede på hold med drengene.

- Kvindefodbolden blomstrer nu, og det gør mig glad at se og opleve, for sådan har det ikke altid været. Jeg havde ikke de samme muligheder, som pigerne har i dag, da jeg var yngre. Men det har også været fedt at have været en del af den lange rejse for sporten og nu kunne se på de piger, der kan nyde godt af resultatet af de kampe, som jeg har været med til at tage, lyder det fra Line Røddik.

I FC Nordsjælland begræder man stoppet.

- Hendes passion for sporten og spillet har været intakt til det sidste, og det har givet hele klubben et løft, når vi for eksempel har kunne se Line lede en morgentræning for akademidrengene. Vi tror, at Line har meget at give videre med sin store viden fra en lang karriere, men vi har stor forståelse for, at hun nu også vil prøve et liv uden for en fodboldklub. Hvis det ændrer sig, står vores dør åben for en snak om fremtiden, siger sportschef Mikkel Hemmersam.