Se billedserie Cheftræner Flemming Pedersen har i årevis gået rundt på kunstgræsset i Right to Dream Park, når FCN har trænet. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Kunstgræsset endelig droppet - for en stund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kunstgræsset endelig droppet - for en stund

FC Nordsjælland har droppet kunstgræsset. I hvert fald i en uges tid.

Sport Nordsjælland - 16. september 2021 kl. 16:20 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Et fodboldhold, der træner på græs.

Det kan vel dårligt være en nyhed værd, men det er det nu alligevel, når det gælder FC Nordsjælland, der torsdag var »tilbage« på (græs)bane 6, som superligaklubben for nogle år tilbage fik råderet over.

En bane, man ikke har trænet på i årevis, selv om det til at starte med var ambitionen, at man groft sagt skulle træne på græs, når der ventede en udekamp på græs, mens man så trænede på kunstgræs op til hjemmekampene.

- Vi er her aldrig. Jeg kan ikke huske sidste gang. Jeg tror ikke, vi har været herude, i den tid jeg har været cheftræner (foråret 2019, red.). Og Kasper Hjulmand brugte den heller aldrig, siger FC Nordsjællands cheftræner, Flemming Pedersen.

Det er da også noget lavpraktisk, der har sendt holdet på græs. Kombineret med at man både på søndag og onsdag skal en tur til Jylland og spille på græs. Søndag mod Randers FC i Superligaen og onsdag mod VSK Aarhus i pokalturneringen.

- På lørdag er der en tidlig U19-kamp, og vi ville ikke rykke vores træning til tidligere, når det er en rejsedag for os. Tirsdag er der vores DHL-løb. Derfor ville vi ikke kunne bruge banen til træning de dage. Så på grund af logistikken, og fordi vi skal spille to udekampe på græs, træner vi herude torsdag, fredag, lørdag og mandag her, siger FCN-træneren.

- Bane 6 er stadig afspærret til os, og den bliver også snart opgraderet ved at få indlagt vand. Og så kan det være, hvis den også bliver vedligeholdt endnu bedre, at vi vil bruge den endnu mere. For det kan være lidt mere aflastende for kroppen at spille på græs. Det er lidt mere "fjedrende", hvor vendinger og opbremsninger på kunstgræs er hårdere.

- Det er så også det, der er med til at gøre kroppen stærkere ved at spille på kunstgræs.

Så må tiden vise, hvor meget græs, FCN kommer til at træne på fremover.

- Vi kan bedst lide at have det samme underlag at træne på hele tiden, også fordi det er det samme, som vi spiller vores hjemmekampe på. Men det kan sagtens give noget. Der er lidt andre omgivelser, kan man sige, siger Flemming Pedersen, hvilket man må sige, at han har ret i.

Især lige for tiden. For mens det udelukkende er stolerækker, der er rundt om banen inde på stadion, så flankeres bane 6 af en anden bane på den ene side, et boligområde på den anden og et plejehjem i den ene ende bag nogle højre træer. Og i den anden ende kører der store maskiner rundt og er i fuld gang med at anlægge en ny kunstgræsbane på det, der indtil for nylig var en grusbane, som primært blev brugt til parkering.

Om der så er noget sportsligt at hente i at forberede sig på græs er nok tvivlsomt, men det kan betyde lidt for følingen med bolden, som er lidt anderledes, når den kommer bumlende henover en græsbane.

Men ellers var det mest forsvarsmæssigt, Flemming Pedersen så den store forskel - nu han brugte den som træningsbane igen for første gang i flere år.

- Det indbyder lidt mere til glidende tacklinger, kan man sige. Det kan man også se i vores afslutningsøvelse her til sidst, hvor det er mere naturligt for spillerne at gå ned i tacklingerne og kaste sig ned for at blokere, end det er på kunstgræs, smiler han.